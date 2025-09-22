Paraná recibió la primavera con música y actividades en el Festival de Arte Joven

Con la combinación de música y arte, se realizó el Festival de Arte Joven, un evento clave en la agenda cultural de Paraná.

“Estamos muy contentos con la gran asistencia tanto el sábado como el domingo. La feria fue un éxito rotundo, con mucha gente disfrutando de los stands y las bandas”, afirmó la directora general de Juventudes, Camila Fariza.

En ese marco, destacó que “los emprendedores, en su mayoría, recibieron una respuesta positiva, lo que se tradujo en buenas ventas, especialmente para aquellos que ofrecieron ropa gracias a la instalación de un vestidor”.

La directora de Cultura Emergente e Infancias, Micaela Acosta, detalló la variedad musical que se presentó. “Contamos con bandas locales; desde Mística de Río, que mezcla música folclórica con electrónica, hasta Grupo Amor, conocido por su estilo funk. También, tuvimos a Micaela Rayarino y Wanda Gaiolli, quienes presentaron composiciones originales, y una nueva revelación de Colonia Avellaneda, que interpretó temas de Spinetta”.

En ese marco, destacó la buena recepción del público: “No solo hay jóvenes disfrutando, sino también familias enteras. La combinación de música en vivo y la feria gastronómica fue muy bien recibida, y esto es un gran logro de la colaboración entre nuestras direcciones”.

El Festival Arte Joven fuue impulsado por la Municipalidad de Paraná, a través de la Dirección de Juventudes y las subsecretarías de Cultura, Deportes y Producción, con el propósito de potenciar la creatividad de los jóvenes y fortalecer la integración comunitaria.

El espíritu del festival se vincula con el proyecto “Paraná Ciudad Universitaria”, impulsado por Marca Paraná, que fomenta acciones conjuntas con universidades e instituciones educativas para reforzar la identidad académica de la ciudad, integrar a estudiantes a la vida local y proyectar a Paraná como polo educativo regional.