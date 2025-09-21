Independiente y San Lorenzo repartieron puntos en Avellaneda

El inicio de la actividad programada para este domingo por la novena fecha de la Liga Profesional se produjo en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini. En ese estadio, Independiente recibió a San Lorenzo en un duelo que tuvo el arbitraje de Sebastián Zunino, acompañado en el VAR por Lucas Novelli.

El primero en contar con una ocasión de riesgo fue el visitante, luego de un avance por el centro de Nicolás Tripichio, que le dejó el balón a Matías Reali en el borde del área. El atacante no perdió el tiempo y sacó el remate apenas cuando se acomodó, pero al tiro le faltó dirección y Rodrigo Rey no tuvo dificultades para controlar el balón.

En su primera aproximación, el Rojo llegó con una jugada de pelota parada impulsada desde el costado izquierdo. El centro llegó a la cabeza de Sebastián Valdez, que llegó a desviar, pero no a direccionar el balón, que cayó en los pies de Diego Tarzia. El atacante se acomodó y remató de zurda, pero a su tiro le faltó dirección y acabó por encima del travesaño.

El Ciclón tuvo su siguiente llegada en un contragolpe que le permitió abrir el marcador. La contra empezó por el costado izquierdo con Reali, que avanzó hasta poder pasar el balón a Alexis Cuello. El atacante aprovechó que arrastró las marcas para habilitar la llegada por derecha de Facundo Gulli, a quien entregó el balón. El joven atacante recibió y se acomodó para definir suave de zurda contra el poste derecho de Rey y estampar así el 1-0 parcial a los 37.

En la segunda mitad del juego, Independiente tuvo la primera jugada pasados los 20 minutos y logró la igualdad. Fue en un tiro de esquina a los 23 que llegó el centro al corazón del área chica, hacia la posición de Iván Marcone, que acabó en el anticipo de Tripichio. No tuvo suerte el mediocampista del Ciclón, que cabeceó contra su propio arco, marcando el 1-1 parcial.

San Lorenzo tuvo la chance de volver a adelantarse luego de un remate de larga distancia de Ignacio Perruzzi que se fue desviado y el mano a mano desperdiciado por Cuello luego de un mal cruce defensivo que lo dejó en soledad ante el arquero, pero ambos perdieron la chance y el partido acabó igualado.

Con la igualdad, el equipo de Damián Ayude se ubica en la quinta posición con 13 unidades; mientras que el Rojo sigue en la última posición con cuatro puntos. En la próxima fecha, Independiente protagonizará el clásico ante Racing, el domingo 28, desde las 15.15 como visitante; mientras que a San Lorenzo le tocará recibir a Godoy Cruz, el sábado 27, desde las 16.45.

-SÍNTESIS-

Independiente 1-1 San Lorenzo.



Goles:

37’PT: Facundo Gulli (SLO).

23’ST: Nicolás Tripichio -en contra- (IND).



Formaciones:

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Pablo Galdames, Iván Marcone; Santiago Montiel, Matías Abaldo, Diego Tarzia; Gabriel Ávalos.

DT: Carlos Matheu - Eduardo Tuzzio.



San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Ignacio Perruzzi; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli, Nicolás Tripichio, Matías Reali; Alexis Cuello.

DT: Damián Ayude.



Cambios:

ET: ingresó Luciano Cabral por Sebastián Valdez (IND).

ET: ingresó Franco Paredes por Matías Abaldo (IND).

18’ST: ingresó Felipe Loyola por Pablo Galdames (IND).

20’ST: ingresó Juan Rattalino por Facundo Gulli (SLO).

20’ST: ingresó Agustín Ladstatter por Matías Reali (SLO).

25’ST: ingresó Rodrigo Fernández Cedrés por Federico Vera (IND).

37’ST: ingresó Ezequiel Herrera por Ezequiel Cerutti (SLO).

37’ST: ingresó Branco Salinardi por Nicolás Tripichio (SLO).

39’ST: ingresó Ignacio Pussetto por Gabriel Ávalos (IND).



Amonestados:

46’ST: Santiago Montiel (IND).

46’ST: Branco Salinardi (SLO).



Árbitro: Sebastián Zunino. VAR: Lucas Novelli.



Estadio: Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini.

Video: Liga Profesional.