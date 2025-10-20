El Mundial Sub 20 y la fecha de la Liga Profesional en la voz de Rubén Flotta

A la espera del partido de Racing por Copa Libertadores ante Flamengo en Brasil, Rubén Flotta habló en su columna habitual de los lunes en el programa A Quien Corresponda, que se emite por Radio Plaza (94.7). En esta ocasión analizó lo ocurrido en la final del Mundial Sub 20 y los partidos del fin de semana en la Liga Profesional.

“Hay que felicitar a los chicos porque han hecho un trabajo bárbaro”, comenzó diciendo el Bicho sobre el desempeño del seleccionado sub 20. Valoró que el llegar a la final mantiene a la Argentina en el podio tanto a nivel de juveniles como a nivel mayor. “El fútbol argentino es una potencia en el mundo”, destacó.

Respecto al desempeño de Marruecos, recordó sus charlas con el expresidente de AFA y Banfield, Valentín Suárez. Según contó Flotta, el dirigente le decía que había tener cuidado con los africanos porque con el tiempo se convertirían en una potencia.

“Marruecos estuvo muy cerca en el Mundial (NdR: salió cuarta en Qatar 2022) y ahora consiguió el título con la Sub 20. El fútbol africano se está encaminando como potencia”, manifestó Flotta.

Fútbol doméstico

Al momento de hablar del fútbol argentino, Flotta destacó rápidamente la paridad existente en la Zona A y puntualizó en los casos de Unión y Racing. Sobre el Tatengue recordó que hace algunas fechas estaba puntero y actualmente está a punto de salir de puestos de clasificación; y sobre la Academia manifestó que estaba 13° y ahora está entre los líderes.

Justamente de Racing dijo que la victoria ante Aldosivi se dio en un contexto en el que lo único que pasar por la cabeza de quienes piensan en el equipo es la Copa Libertadores. “Tiene un partido difícil”, vaticinó sobre el duelo de la Academia ante Flamengo.

Como en cada ocasión que se dan estos encuentros, también habló sobre Boca Juniors y River Plate. A continuación, la columna completa: