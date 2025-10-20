Se cayó el sistema de tres billeteras virtuales y otras plataformas digitales

Una masiva caída de Amazon Web Services (AWS), la red de servidores en la nube más grande del mundo, provocó este lunes interrupciones y fallas en miles de plataformas digitales, aplicaciones móviles y sitios web a nivel global.

Usuarios comenzaron a reportar problemas en redes sociales, servicios de streaming, plataformas de juego y sistemas financieros. Entre los afectados figuran Fortnite, Canva, Roblox, Disney+, Steam, Snapchat, e incluso servicios de inteligencia artificial como Perplexity, además de billeteras virtuales argentinas como Mercado Pago, Naranja X y Ualá.

Caída masiva en Amazon Web Services: qué ocurrió

La propia Amazon reconoció que “investiga un aumento en las tasas de error y latencias en múltiples servicios de AWS” y aseguró estar “trabajando activamente para mitigar el problema y comprender su causa raíz”.

Según la empresa, las fallas se originaron en uno de sus centros de datos ubicados en Virginia del Norte (EE.UU.), uno de los más grandes y antiguos de la compañía.

Este incidente afectó inicialmente a 17 servicios y luego a más de 50, incluyendo Amazon DynamoDB, una base de datos utilizada por miles de sitios y aplicaciones en todo el mundo.

El portal especializado Downdetector registró picos de incidencias simultáneas en servicios de AWS, pero también en plataformas que dependen de su infraestructura, lo que derivó en interrupciones globales.

El CEO de Perplexity, Aravind Srinivas, confirmó en la red X que su sistema “no funciona en este momento debido a un problema en AWS”, mientras que otras compañías, como la exchange de criptomonedas Coinbase y la app de inversión Robinhood, también atribuyeron las interrupciones al mismo origen.

En Europa, además, se reportaron caídas en servicios de bancos como BBVA e ING, y problemas en la conectividad de operadoras como Movistar y Orange. En algunos comercios, los sistemas de cobro por posnet quedaron fuera de servicio por la pérdida de conexión con los servidores en la nube.

AWS indicó que sus ingenieros “trabajan en múltiples vías paralelas para acelerar la recuperación” y recomendó a los clientes reintentar las solicitudes fallidas.

Mientras tanto, la magnitud del incidente vuelve a poner en evidencia la dependencia global del sistema cloud que proveen gigantes tecnológicos como Amazon, Microsoft o Google. En el caso argentino, la caída tuvo impacto directo en los medios de pago digitales, afectando la operación de billeteras, e-commerce y apps bancarias durante la mañana.

Fuente: Ahora - iProup