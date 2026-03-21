Cultura

La Paz, Oro Verde y Sauce Montrull mostrarán su cultura en el ciclo La Noche de las Ciudades

21 de Marzo de 2026 - 12:44

La Noche de las Ciudades vuelve a la Casa de la Cultura.

Será el sábado 28 de marzo desde las 20, en la Casa de la Cultura de Entre Ríos (Carbó y 9 de julio, Paraná). Habrá música, danza y emprendedores. Con entrada libre y gratuita, invita la Secretaría de Cultura de Entre Ríos junto a los municipios que participan.

Desde La Paz se presentarán danzas folclóricas y música en vivo con el dúo Buchamer – Méndez Ríos y César Trachitti, además de muestras artísticas, artesanos y gastronomía.

Oro Verde compartirá su música con los grupos Tropical Oro Verde y Sembrando Chamamé. También puestos de platería, sublimación y marroquinería, entre otros.

Desde Sauce Montrull habrá danza con el taller municipal de folclore y música en vivo con Valentina Fernández. También artesanos y emprendedores.

La Noche de las Ciudades es parte de CUAC! Cultura Activa, una agenda de encuentros y ciclos itinerantes que la Secretaría de Cultura de Entre Ríos desarrolla todo el año en distintas localidades de la provincia.

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