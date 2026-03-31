Convocan a audición para el Ballet Infanto Juvenil de la Escuela Constancio Carminio

Está abierta la inscripción para el Ballet Infanto Juvenil de la Escuela Constancio Carminio.

La Escuela de Música, Danza y Teatro “Profesor Constancio Carminio”, dependiente de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER, abrió la convocatoria para participar de la audición del Ballet Infanto Juvenil correspondiente al ciclo lectivo 2026.

La propuesta está dirigida a niñas y niños de entre 5 y 8 años —sin necesidad de contar con experiencia previa—, así como a aspirantes a partir de los 9 años que posean conocimientos en danza clásica.

La audición se realizará el viernes 10 de abril a las 18, en el aula de danza ubicada en el tercer piso de la institución, en su sede de calle Italia 61. Desde la organización indicaron que las y los postulantes deberán presentarse con 10 minutos de anticipación, con ropa cómoda y el cabello recogido.

La inscripción es obligatoria y estará habilitada hasta el 3 de abril, mediante un formulario online. También se encuentra disponible una vía de contacto a través de WhatsApp para consultas.

El Ballet Infanto Juvenil funciona bajo la dirección de la profesora Susana Gómez, reconocida por su trayectoria en la formación artística. El espacio se orienta al desarrollo técnico e interpretativo en danza, promoviendo un proceso sostenido de aprendizaje y ofreciendo a sus integrantes la posibilidad de participar en experiencias escénicas y convocatorias de distintas instituciones culturales.

Desde la escuela destacaron que la iniciativa busca acompañar a quienes deseen proyectarse en el lenguaje de la danza, brindando herramientas y oportunidades dentro del circuito artístico.