“Privatización” de Salto Grande: agrupación radical cargó contra la “supina ignorancia” de Benegas Lynch

Frente a la idea lanzada por el candidato a senador nacional en representación de Entre Ríos, Joaquín Benegas Lynch, de privatizar la represa de Salto Grande, la agrupación radical Don Osvaldo Sarli (DOS) llamó a mantenerse en estado de alerta ante lo que considera un “atropello” y una “amenaza” a los intereses regionales.

“Leemos con asombro que el Sr. Benegas Lynch, puesto a dedo como primer candidato a senador de LLA, propone como uno de sus primeros proyectos la ‘privatización de la represa de Salto Grande’”. Tras citar la iniciativa, el espacio político sostiene que el postulante “pone de manifiesto su supina ignorancia del tema, ya que, desde que se trata de una obra binacional, cualquier modificación de su estructura debe acordarse con la República Oriental del Uruguay”.

Además, recordaron que por el proyecto de los entonces concejales radicales Julio Greco y Alberto Rotman, Concordia fue convocado a una consulta popular mediante voto directo y secreto: “El resultado fue contundente, dado que más del 90 por ciento de los votantes se pronunció en contra del proyecto que, por entonces, elucubraba el presidente (Carlos Saúl) Menem”. “Hoy que vuelve a levantarse esa amenaza sobre los intereses regionales, DOS llama a mantenerse en estado de alerta ante estos atropellos”, instaron.

“No resulta extraño, ante esta evidencia que se hayan dejado de lado los candidatos radicales, surgidos de una interna donde participaron miles de personas, para privilegiar a ilustres desconocidos, cuyo único mérito es su incondicional adhesión al gobierno de Milei y sus planes privatizadores a ultranza”, manifestaron.

Tras manifestarse sobre el asunto, la agrupación cerró su declaración con una frase de Hipólito Yrigoyen: “Que se pierdan mil gobiernos, pero que se salven los principios”.

(Fuente: El Entre Ríos)