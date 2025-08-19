Aranda estuvo en un emprendimiento lácteo de Ramírez y ratificó su compromiso con el sector productivo

El diputado provincial Lénico Aranda (JxER-Diamante) estuvo en General Ramírez, en el establecimiento La Ilusión, perteneciente a la familia Kornschuh, quienes llevan más de 110 años vinculados al trabajo en el campo y 34 años dedicados a la elaboración de Lácteos KB, una marca que ya es sinónimo de calidad en la región.

Aranda se interiorizó sobre el proceso de producción, donde se destaca la incorporación de tecnología de última generación y compromiso con el cuidado del medio ambiente.

“El desarrollo de Entre Ríos depende, en gran parte, del esfuerzo de las familias productoras que con trabajo, innovación y compromiso sostienen la economía local y proyectan a la provincia hacia el futuro”, dijo.

Aranda ratificó su “cercanía con el sector productivo y su voluntad de acompañar a quienes, desde hace generaciones, son la base del crecimiento entrerriano”.