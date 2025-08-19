Gaillard llamó a enfrentar "el modelo de ajuste de Frigerio y Milei"

La diputada nacional y candidata a senadora por Ahora la Patria, Carolina Gaillard, salió al cruce de los dichos de Adán Bahl, que se postula al mismo cargo por Fuerza Entre Ríos, la lista del Partido Justicialista Entrerriano.

Gaillard sostuvo que “lo que debe preocupar a la dirigencia entrerriana es cómo enfrentar el modelo de ajuste que llevan adelante Milei y Frigerio”. En un comunicado, planteó que “la tarea es estar a la altura y construir una fuerza que defienda a trabajadores, jubilados y a la juventud”. Asimismo, reafirmó su pertenencia al PJ y destacó que su conducción política sigue la línea de la presidenta del partido a nivel nacional, Cristina Fernández de Kirchner.

“En vez de poner el esfuerzo en frenar el ajuste y en defender a nuestro pueblo del avance de Milei y Frigerio, algunos prefieren detenerse en lo que hace o deja de hacer una militante del campo popular. Yo tengo claro que el adversario no está en nuestras filas, sino en quienes hoy gobiernan y ajustan a los trabajadores, a los jubilados y a la juventud”, afirmó la legisladora.

Gaillard agregó que siempre respondió “a las responsabilidades que le tocaron con trabajo y compromiso” y concluyó: “Lo que define mi camino es la militancia, las convicciones y el compromiso con la causa de nuestro pueblo”.