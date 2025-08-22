Juan Planas, capitán de Echagüe: “Buscamos que la figura sea el equipo”

El Atlético Echagüe Club atraviesa el inicio de la Liga Provincial de Mayores sin victorias en sus primeras tres presentaciones dentro de la Zona 1 del certamen federativo. Sin embargo, lejos de caer en la desazón, el plantel se mantiene con el ánimo alto y con la convicción de que el trabajo sostenido permitirá revertir el presente.

El capitán del equipo, Juan Planas, que además es el máximo anotador del conjunto en la competencia con un promedio de 13 puntos por juego, hizo un análisis profundo de este arranque: “El balance sobre el equipo es muy bueno. Estamos en un grupo con una competencia y un nivel de jerarquía muy alto, y enfrentando jugadores de élite, con mucho rodaje. Haciendo un balance de los tres partidos, independientemente del resultado, siento que hemos podido competir por mérito de la actitud del equipo”, expresó.

“Somos un equipo sin estrellas, muy obrero, que construye su ataque a partir de la ofensiva rápida porque en el juego estacionado no hemos encontrado la química lógica dado que somos el equipo con menos tiempo de trabajo”, agregó.

Con una identidad en construcción, el mensaje de Planas es claro: el valor está en el colectivo. “Nos pusimos un tiempo lógico de cinco o seis partidos para poder amalgamarnos, conocer al entrenador y saber qué es lo que puede dar cada uno. Buscamos que la figura sea el equipo, todos tenemos que aportar desde lo que nos toca, desde lo que el juego nos permite "", indicó.

El próximo desafío de los dirigidos por Oscar Bonell será este domingo, a las 20 en el estadio Luis Butta, cuando el AEC reciba a Ciclista. “Sabemos que CCP es un equipo que tiene una identidad muy definida, muy ganador, y que sabe perfectamente cuáles son sus virtudes. Vamos a tener que estar muy alertas, no repetir errores tácticos de los juegos anteriores”, dijo el capitán.

“Jugar con este tipo de equipos muy aceitados, nos pide a nosotros que levantemos la vara, que estemos concentrado al 100% y que reduzcamos nuestras falencias a lo mínimo posible. Tenemos que ser competitivos, demostrar que tenemos hambre”, cerró Planas.

Fuente: NG Digital