El Gobierno de Entre Ríos realiza un relevamiento de clubes de la provincia.

La Secretaría de Deportes del Gobierno de Entre Ríos, en articulación con la Policía provincial, impulsa un relevamiento online de clubes sedes y subsedes en el marco del programa Clubes Seguros. El objetivo que persigue el programa es mejorar las condiciones de seguridad dentro de los espacios deportivos.

El organismo está llevando adelante, de manera online, un relevamiento destinado a clubes sedes y subsedes con el propósito de obtener información actualizada sobre las condiciones de seguridad en instituciones deportivas.

En este marco, y en coordinación con la Policía de Entre Ríos, se puso en marcha el programa Clubes Seguros, una iniciativa que apunta a fortalecer la prevención, y garantizar la seguridad en espectáculos deportivos.