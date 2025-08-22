Pedido de informes: quieren saber si el fentanilo contaminado circuló en Entre Ríos

Un pedido de informes ingresado en la Cámara de Diputados de Entre Ríos dirigido al gobierno provincial pide saber si se ha detectado el suministro en efectores de salud públicos o privados de la provincia del lote de fentanilo “contaminado” de la firma HLB PHARMA GROUP S.A cuyo uso, comercialización y distribución fue prohibido por la ANMAT en todo el territorio nacional.

El organismo nacional de control determinó que el producto provocó un brote de “Klebsiella pneumoniae MBL” y “Ralstonia Picketti” microorganismos que no forman parte de la comunidad intrahospitalaria y que habrían causado o influido en la muerte de casi 100 pacientes.

El pedido indaga también si se han notificado casos confirmados, probables o sospechosos asociados al uso de fentanilo contaminado y en caso afirmativo que se detalle la fecha de inicio de síntomas, la jurisdicción, la institución de salud, la condición clínica al alta, en tratamiento y fallecidos.

Finalmente, se pregunta también por las medidas realizadas y/o planificadas por el Ministerio de Salud una vez recibida la notificación de ANMAT por medio de la Disposición 3156/2025 publicada en el boletín oficial el 11 de mayo del corriente año.

El pedido de informes fue presentado por la diputada peronista Silvia Moreno, acompañada por Silvina Deccó, Demian Seyler Yari, Laura Stratta y Andrea Zoff.

Causa penal

El juez Federal de La Plata, Ernesto Kreplak, ordenó esta semana a la Fiscalía Federal de esa ciudad y a la Procuraduría de Narcocriminalidad la detención y el llamado a declaración indagatoria de directivos y responsables técnicos del fentanilo producido por Laboratorios Ramallo S.A. y comercializado por HLB Pharma.

Entre los imputados, cuyas detenciones fueron ordenadas, figuran directivos y responsables técnicos de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo: Ariel Fernando García, Nilda Furfaro, Damián Garcia, Diego García, José Antonio Maiorano, Horacio Antonio Tallarico, Rodolfo Antonio Labrusciano, Carolina Ansaldi, Víctor Boccaccio y Javier Tchukran.

Según el dictamen fiscal, “graves falencias estructurales” en los procesos de producción del medicamento resultaron determinantes para que los lotes de fentanilo señalados salieran al mercado contaminados y se distribuyeran en todo el país, exponiendo a miles de pacientes a un riesgo sanitario concreto.

También se consideró acreditada la relación entre los contagios y el fallecimiento de una serie de víctimas, detalló Ahora.