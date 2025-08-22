El insólito tuit de Diego Spagnuolo de 2019 que se viralizó: "Cuando sea presidente los voy a robar"

En medio del escándalo por coimas, resurgió un viejo posteo del extitular de Andis. "Perdón, quise decir arrobar", corrigió en el mismo mensaje.

En medio del escándalo de corrupción que derivó en su despido de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y en múltiples allanamientos, se viralizó en las últimas horas un insólito tuit de Diego Spagnuolo publicado en 2019. En el mensaje, el exfuncionario bromeaba con un presunto acto fallido sobre "robar" a la gente.

Según supo Noticias Argentinas, el mensaje, publicado el 26 de octubre de 2019, comenzaba de forma amenazante y con un aparente error de tipeo: "Cuando sea presidente me voy a acordar de uds, y los voy a robar, uno por uno". Inmediatamente después, intentó corregirlo como si fuera un error.

El fallido: "Perdón, quise decir arrobar"Tras la polémica primera frase, Spagnuolo intentó enmendar el mensaje en el mismo posteo, agregando: "Perdón quise decir arrobar. Los voy a arrobar uno por uno". El tuit se viralizó en las últimas horas, luego de que el exfuncionario fuera despedido por el presidente Milei y allanado por la Justicia en la causa que investiga presuntas coimas.

Los usuarios de la red social X tomaron el viejo posteo como una confesión anticipada o un chiste de mal gusto que envejeció muy mal, dada su situación judicial actual. La viralización del tuit de 2019 añade un elemento de ironía y cinismo al escándalo de los audios, alimentando la indignación pública mientras avanza la investigación en su contra.

Fuente: Noticias Argentinas.