Polémica en redes por el casting de Sofía "Jujuy" Jiménez para "En el barro"

La modelo compartió un video que se viralizó rápidamente.

Se viralizó el casting de Sofía "Jujuy" Jiménez para la serie "En el barro" y desató la polémicaSofía "Jujuy" Jiménez compartió en sus redes sociales el video que presentó para el casting de "En el barro". La modelo se postuló para el personaje que interpreta Valentina Zenere y mostró algunas escenas en las que fumaba o lloraba, mientras insistía en su inocencia.

Lo cierto es que el video se volvió viral en redes sociales y se generó una fuerte polémica por los dotes actorales de la modelo, ya que muchos usuarios consideraron que "beboteaba" en las escenas.

“No entienden los nervios que me generó grabar estas escenas. Párrafo aparte para la Pilus que me ayudó un montón a crear un personaje que claramente no estoy acostumbrada a hacer”, manifestó Sofía.

“Qué fuerte ver este material sin morirme de vergüenza. Yo también hice el casting para el serión En el Barro. Me da mucha ternura ver a esa Sofi intentándolo”, aseguró.

A pesar de no haber sido elegida, ella está contenta por haberlo intentado: “La clave acá fue decir que sí, más allá de cualquier prejuicio, miedo, o lo que sea negativo que me generaba la situación”.

Después se puso un poco más reflexiva: “Por lo general se ve siempre lo lindo, y es una locura todo lo que hay detrás de poner el cuerpo, la mente y sobre todo el alma en cada rol que nos toque encarar”.

Fuente: Noticias Argentinas.