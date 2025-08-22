Trabajadores de la Dirección de Notariado, Registros y Archivos iniciarán el lunes medidas de fuerza

En la mañana de este viernes, dirigentes de la Asociación de Trabajadores de Estado (ATE), mantuvieron una reunión virtual con trabajadoras y trabajadores del Registro de la Propiedad de la provincia. Durante la misma se informó la situación que atraviesan y por la cual vienen reclamando.

Entre las temáticas que se trataron, los trabajadores rechazaron el recorte de horas extras y el reclamo para gestionar un adicional único para el sector que contenga el monto del código 13.

Ante esto, se definió solicitar una audiencia ante la Secretaría de Justicia y realizar, en la Dirección General Del Notariado, Registros y Archivos de la provincia y sus delegaciones, asambleas informativas y deliberativas con retención de servicio de 8 a 12 horas desde el lunes 25 y hasta el viernes 29 de agosto.

De la reunión participaron el secretario General de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes; la secretaria Administrativa, Mariana Luján y el secretario de Organización, Víctor Sartori.