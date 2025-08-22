Jurado popular de Colón no logró acuerdo y deberá repetirse un juicio por presunto abuso sexual

Tras cinco horas de deliberaciones y sin que el jurado popular llegara a un veredicto unánime, el juez técnico y vocal del Tribunal de Juicio de Concepción del Uruguay, Fernando Martínez Uncal, declaró este viernes estancado en la ciudad de Colón el juicio en el marco del legajo "S.M.S. s/Abuso sexual con acceso carnal agravado".

Conocida la falta de acuerdo y en virtud de lo establecido por la Ley 10.746 -que reglamenta el instituto del juicio por jurados en la provincia-, el magistrado liberó de su carga publica a las y a los integrantes del jurado.

Conforme lo establece la norma, oportunamente deberá integrarse un nuevo jurado popular y designarse a otro juez o jueza técnico/a para presidir ese juicio.

La falta de acuerdo del jurado se conoció tras cuatro jornadas de debate en la sede de la Sección Colón del Colegio de la Abogacía. Por tratarse la denuncia de presuntos delitos contra la integridad sexual, el juicio se efectuó a puertas cerradas.

Durante las audiencias el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal Juan Sebastián Blanc, en tanto que Nancy Villagra participó por el Ministerio Pupilar y el defensor oficial Sebastián Arrechea asistió al imputado S.M.S., que llegó al juicio en libertad y cumpliendo medidas de coerción.

Se trató del centésimo trigésimo sexto juicio por jurados realizado en Entre Ríos desde la entrada en vigencia de este sistema de juzgamiento penal.