La paranaense Priscila Vukonich también se consagró campeona panamericana en Asunción

Priscila Vukonich, Martina Catalano, Paulina Barreiro y Candela Velázquez, conquistaron el oro en una de las pruebas de canotaje de velocidad.

La paranaense Priscila Vukonich anotó este viernes su nombre en el medallero de la delegación argentina que participa de los Juegos Panamericanos Junior en Asunción, Paraguay. La palista del Paraná Rowing Club se consagró campeona en la prueba K4 500 metros femenina y se colgó la medalla dorada junto a Martina Catalano, Paulina Barreiro y Candela Velázquez.

El bote argentino completó la prueba en 1m39s08 en la Bahía de Asunción y logró encabezar el podio que completaron México y Cuba, quienes se quedaron con la medalla de plata y bronce, respectivamente.

La embarcación mexicana conformada por Ana Hernández, Naomi Campos, Daniela Salazar, Ana Ureña se ubicó a 2,17 segundos de las argentinas, mientras que las cubanas Lismary Bombino, Sujailis Sardiñas, María Álvarez y Melani Torres lo hicieron a 2,37 segundos de las ganadoras.

Vukonich, formada en el Club Náutico Paraná (CNP) y actualmente representante del Paraná Rowing Club (PRC), también afrontó este viernes la clasificación para la final K2 500 y obtuvo el segundo puesto, junto a Candela Velázquez, con un tiempo de 1m58s32.

Las argentinas quedaron detrás de las mexicanas Ana Hernández y Naomi Campos, que ganaron la regata con un registro de 1m56s61. Y por delante de los botes de Guatemala, Uruguay y Paraguay. Eso le bastó para anotarse en la definición de este sábado a las 9 en la Bahía de Asunción.