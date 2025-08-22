Barracas Central le empató sobre la hora a Defensa y Justicia y sigue líder de la Zona A

Sobre la hora, Barracas Central igualó 1-1 contra Defensa y Justicia en el estadio Claudio Fabián Tapia y logró mantener su liderazgo en la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. Fue este viernes en el inicio de la sexta fecha. El gol del Halcón de Varela fue obra de Juan Miritello, mientras que Ignacio Tapia marcó en la última jugada del partido para el local.

El elenco de Mariano Soso tuvo una importante situación en los primeros minutos de juego, en la que Abiel Osorio estrelló un remate el poste tras un centro de Alexis Soto. Desde entonces, la visita manejó las riendas del juego a partir de la posesión de la pelota, aunque no pudo volver a generar peligro sobre el arco de Marcos Ledesma. Por su parte, al Guapo le costó varios minutos asentarse en el terreno.

En medio de un contexto en el que el duelo transitaba con constantes disputas en la mitad de la cancha y sin situaciones de gol, Defensa y Justicia volvió a estrellar un disparo en el poste. Aaron Molinas se hizo el espacio en tres cuartos de campo rival y sacó un potente tiro de media distancia que impactó en el travesaño. Minutos más tarde, Kevin Gutiérrez remató desde afuera del área y la pelota pasó cerca del palo derecho.

El cuadro de Florencio Varela salió a jugar el complemento con un ritmo más alto y puso a Barracas contra las cuerdas. Al igual que en la primera etapa, el Halcón fue el protagonista en los primeros minutos al generar situaciones de peligro, aunque no logró adelantarse en el marcador.

No obstante, Defensa y Justicia pudo ponerse en ventaja a los 15 minutos del segundo tiempo. Abiel Osorio lanzó un centro desde el costado derecho para la arremetida de Juan Miritello, quien conectó de cabeza para plasmar el 1-0. El tanto se convalidó después de una revisión en el VAR, que trazó las líneas y constató que la jugada era lícita.

Desde entonces, la visita aguantó el resultado ante un equipo de Rubén Darío Insúa que se mostró inofensivo en el ataque. Sin embargo, Barracas Central logró igualar el partido en la última jugada del encuentro. En medio de una caótica ofensiva del elenco local en la que Enrique Bologna perdió el balón dentro del área chica, Ignacio Tapia pudo convertir el 1-1 final.

Con este resultado, Barracas mantiene la cima de la zona A con 11 unidades, mientras que Defensa suma nueve puntos y alcanzó a Estudiantes de La Plata y a Huracán en la segunda línea. Por su parte, el Guapo quedó quinto en la tabla anual con 37, a dos de puestos de Copa Libertadores. El Halcón se mantiene en el 16° lugar con 28.

De cara a la próxima jornada, Barracas deberá visitar a Newell’s en Rosario el viernes 29 de agosto, desde las 19. En cambio, Defensa y Justicia recibirá en Florencio Varela a Belgrano de Córdoba el domingo 31, a partir de las 16.45, consigna Infobae.