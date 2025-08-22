Canotaje: el entrerriano Itria aportó otra medalla al canotaje

El paranaense Baltazar Itria se consagró campeón en la final de K4 500 metros de canotaje, en el marco de los Juegos Panamericanos Junior que se disputan en Asunción. De este modo, el entrerriano aportó una nueva presea a la delegación Albiceleste que encabeza el medallero de la disciplina.

El kayak de Vicente Vergauven, Luca Micatrotta, Agustín Sánchez y el paranaense Baltazar Itria le dio a Argentina el liderazgo del medallero en canotaje. Los Albicelestes se impusieron este viernes en la primera final disputada en la Bahía de Asunción, el K4 a 500 metros, con un tiempo de 1:24.10 minutos.

Con esta victoria, los argentinos acumulan cuatro títulos en este deporte. Las medallas de plata y bronce de esta competencia quedaron en manos de Cuba (1:26.36) y Chile (1:26.51), respectivamente.

Detrás de los piragüistas argentinos, que tienen un registro de cuatro oros, dos platas y un bronce, se ubican Chile (3-1-0), Brasil (1-2-1) y Cuba (1-1-1). Estos son los únicos países que, hasta el momento, han logrado subirse a lo más alto del podio en la disciplina.