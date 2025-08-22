Básquet: el paranaense Juan Cruz Scacchi jugará la Liga Argentina para Deportivo Norte

El paranaense Juan Cruz Scacchi acordó su incorporación a Deportivo Norte para jugar la próxima temporada de la Liga Argentina de Básquetbol. El alero con pasado en Regatas Corrientes y Centro Juventud Sionista se convirtió en la cara nueva del equipo de Amstrong, Santa Fe.

Durante su trayectoria, el perimetral también vistió las camisetas de Sarmiento de Resistencia y Lanús. “Mi llegada al club se presenta cuando en el receso mi representante me hace llegar un llamado de Ale Cupulutti. De entrada pegamos bastante buena onda entre idas y vueltas, me comentó la idea que tiene en mente conmigo y eso fue lo que me inclinó a tomar esta decisión", manifestó.

Por otra parte, el alero de 24 años contó cómo veía a los Tigres (como se lo conoce a Deportivo Norte) antes de su llegada al club: "A la institución la conocía, tienen mucha fama de equipo aguerrido y sobre todo de local es cuando se hacen más fuertes. Recuerdo haber ido a jugar allá y ‘pasarla mal’ en el sentido deportivo, donde estuvieron por encima nuestro. Un equipo rápido, fuerte y dinámico, esas son las características que se me vienen a la mente cuando pienso en Deportivo Norte".

Será la novena participación del Deportivo Norte en Liga Argentina, siendo un equipo que compite siempre en un alto nivel. Al respecto, el jugador nombró cuáles fueron los factores que lo llevaron a decidir ponerse la camiseta de los Tigres: "En un principio, en base a mi forma de ver las situaciones, me resultó importantísimo que el interés haya sido de entrenador a jugador. De esa manera no se generan cortocircuitos en lo que uno quiere y el club/entrenador pueda llegar a dar. Valoro tener un vínculo directo con el entrenador y conociendo la forma de jugar que tiene Norte, me gustó mucho para mi estilo de juego".

La ciudad de Armstrong será el siguiente destino del paranaense. Sobre esto, el jugador mencionó con que espera encontrarse una vez instalado en la ciudad e institución: "Como ciudad no la tengo muy vista, sé que es chica. La vez que fui, vi que era muy tranquilo, voy con la idea de aprovechar esa tranquilidad y enfocarme en hacer bien las cosas con el equipo y de manera individual".

Por último, Scacchi mencionó cuáles son las expectativas para la temporada entrante con el equipo al mando de Alejandro Cupulutti: "Mis expectativas para esta temporada son las de pelear la parte de arriba de la zona, se está armando un hermoso equipo con gente que ya conozco, como a Manu Alonso. En lo individual, aspiro dar un paso al frente en el sentido de tener un rol donde pueda ser influyente para lo que el equipo necesita".

Informe y fotos: Prensa Deportivo Norte