San Lorenzo venció a Instituto y se prende arriba

Este sábado la acción correspondiente a la sexta fecha del Torneo Clausura en la Liga Profesional comenzó en el estadio Pedro Bidegain. Allí, San Lorenzo recibió a Instituto de Córdoba en el marco de la sexta fecha del torneo. El árbitro del juego fue Fernando Echenique, acompañado en el VAR por Jorge Baliño.

Con el triunfo, el Ciclón llegó a 11 puntos y alcanzó la línea de River Plate; mientras que la Gloria quedó con cinco unidades en la 13° posición del grupo. En la próxima fecha, el equipo de Daniel Oldrá recibirá a Independiente, el viernes 29, desde las 21.15; mientras que al equipo de Damián Ayude le tocará jugar el clásico frente a Huracán, el sábado 30, desde las 14.45.

-SÍNTESIS-

San Lorenzo 1-0 Instituto.



Gol:

2’ST: Branco Salinardi.



Formaciones:

San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Daniel Herrera, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Juan Rattalino; Ezequiel Cerutti, Branco Salinardi y Matías Reali.

DT: Damián Ayude.



Instituto: Manuel Roffo; Juan Franco, Leonel Mosevich, Nicolás Zalazar, Elías Pereyra; Gastón Lodico, Stéfano Moreyra, Jonás Acevedo; Damián Puebla, Manuel Romero y Alex Luna.

DT: Daniel Oldrá.



Cambios:

15’ST: ingresó Jeremías Lázaro por Jonás Acevedo (INS).

22’ST: ingresó Agustín Ladstatter por Ezequiel Cerutti (SLO).

22’ST: ingresó Matías Fonseca por Manuel Romero (INS).

22’ST: ingresó Lorenzo Albarracín por Gastón Lodico (INS).

23’ST: ingresó Diego Herazo por Branco Salinardi (SLO).

29’ST: ingresó Juan Méndez por Damián Puebla (INS).

31’ST: ingresó Francisco Perruzzi por Juan Rattalino (SLO).

42’ST: ingresó Ezequiel Herrera por Nicolás Tripichio (SLO).

42’ST: ingresó Facundo Gulli por Matías Reali (SLO).



Amonestados:

18’PT: Elías Pereyra (INS).

22’PT: Matías Reali (SLO).

43’PT: Damián Puebla (INS).

25’ST: Alex Luna (INS).

37’ST: Jhohan Romaña (SLO).

46’ST: Fabricio López (SLO).



Árbitro: Fernando Echenique. VAR: Jorge Baliño.



Estadio: Pedro Bidegain.