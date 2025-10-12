Belgrano y Estudiantes empataron en Córdoba

"Pirata" y "León" repartieron puntos en el partido de este sábado por la noche.

Por la 12ª fecha de la Zona A en la Liga Profesional, Belgrano de Córdoba recibió la visita de Estudiantes de La Plata. El juego contó con el arbitraje de Bryan Ferreyra, acompañado por Germán Delfino en el VAR. Este partido tuvo lugar en el estadio Gigante de Alberdi.

Durante el primer tiempo pasó poco y nada. Ambos equipos se prestaron la pelota y las ocasiones de gol no aparecieron. Estudiantes insinuó algo más con el dominio de la pelota, pero nunca lo trasladó al marcador, ni en chances de gol.

Estudiantes generó la primera ocasión clara con un pase de Fabricio Pérez para Cristian Medina. Con una pisada, el mediocampista ex Boca se sacó a un rival de encima y encaró hacia el área, pero una vez dentro no llegó a definir antes del cruce de Lisandro López, por lo que la jugada terminó en nada.

El Pincha volvió a llegar en los pies de Medina, esta vez luego de un centro al área que Guido Carrillo controló y cedió hacia atrás para el mediocampista. El remate fue suave por falta de espacio y Thiago Cardozo no tuvo problemas en controlar el balón para evitar el tanto.

El Pirata tuvo su primera llegada con un balón jugado en largo desde la derecha por Gabriel Compagnucci. Luego de picar, la pelota superó a Santiago Núñez y le quedó a Nicolás Fernández, que sacó un potente remate que se clavó en el ángulo superior izquierdo del arco defendido por Fernando Muslera. Golazo y 1-0 a los 23 minutos.

Luego de este gol, el equipo de Eduardo Domínguez tuvo chances para empatarlo. Un ejemplo fue el control y enganche por el costado derecho por parte de Mikel Amondarain. El disparo buscaba el costado derecho del arco de Cardozo, que se arrojó bien y despejó hacia su derecha.

La siguiente ocasión fue con una recuperación y remate de media distancia por parte de Facundo Farías. El ex Colón buscó el costado derecho de Cardozo, pero el arquero ex Unión controló sin inconvenientes.

La insistencia le dio premio al visitante, que finalmente igualó el juego luego de un centro al área que acabó en posición de Facundo Rodríguez. El defensor sacó el remate luego de controlar dentro del área chica y su disparo dio en Cardozo, rebotó en Compagnucci y se metió en el arco del Pirata para el 1-1. Iban 49 minutos.

Sobre el final, Lucas Menossi se fue expulsado por el árbitro, dejando al conjunto anfitrión con un futbolista menos, pero ya no afectó el desarrollo del juego.

Con el empate, Estudiantes quedó tercero en la tabla con 18 puntos; mientras que Belgrano suma 15 unidades y está décimo. En la próxima fecha el equipo de Ricardo Zielinski visitará a Boca el sábado 18, desde las 18; mientras que a los platenses les tocará recibir a Gimnasia en el clásico que se jugará el domingo 19, desde las 15.

-SÍNTESIS-

Belgrano 1-1 Estudiantes.



Goles:

23’ST: Nicolás Fernández (BEL).

49’ST: Gabriel Compagnucci -en contra- (EST).



Expulsado:52’ST: Lucas Menossi (BEL).



Formaciones:

Belgrano: Thiago Cardozo; Gabriel Compagnucci, Leonardo Morales, Lisandro López, Tobías Ostchega; Ulises Sánchez, Rodrigo Saravia, Francisco González Metilli, Julián Mavilla; Franco Jara y Nicolás Fernández.

DT: Ricardo Zielinski.



Estudiantes: Fernando Muslera, Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Mikel Amondarain; Tiago Palacios, Cristian Medina, Fabricio Pérez; Guido Carrillo.

DT: Eduardo Domínguez.



Cambios:

ET: ingresó Agustín Baldi por Tobías Ostchega (BEL).

12’ST: ingresó Alexis Castro por Fabricio Pérez (EST).

29’ST: ingresó Gerónimo Heredia por Ulises Sánchez (BEL).

30’ST: ingresó Edwuin Cetré por Cristian Medina (EST).

30’ST: ingresó Gabriel Neves por Mikel Amondarain (EST).

31’ST: ingresó Facundo Farías por Tiago Palacios (EST).

42’ST: ingresó Lucas Passerini por Nicolás Fernández (BEL).

42’ST: ingresó Lucas Menossi por Francisco González Metilli (BEL).

45’ST: ingresó Gonzalo Zelarayán por Julián Mavilla (BEL).

45’ST: ingresó José Sosa por Santiago Arzamendia (EST).



Amonestados:

38’PT: Facundo Rodríguez (EST).

42’PT: Franco Jara (BEL).

48’ST: Gerónimo Heredia (BEL).



Árbitro: Bryan Ferreyra. VAR: Germán Delfino.



Estadio: Gigante de Alberdi.

Video: Liga Profesional.