Patronato visita a Estudiantes de Río Cuarto por el Reducido

Los jugadores del "Patrón" recibieron el apoyo de los hinchas durante el banderazo del viernes.

Con esperanza. El plantel de Patronato partió el sábado hacia Córdoba para afrontar su partido por los octavos de final del Reducido de la Primera Nacional. El Patrón tendrá que “bailar con la más fea”, ya que deberá visitar al segundo de la tabla de la Zona B, Estudiantes de Río Cuarto.

El partido comenzará a las 19.10 en el estadio Antonio Candini. El árbitro del encuentro será Nahuel Viñas, acompañado por los asistentes Gonzalo Ferrari y Joaquín Badano. El cuarto árbitro será Alejandro Scionti. La transmisión del partido será de TyC Sports: podrá verse en televisión.

El Rojinegro suma tres partidos sin ganar (dos empates y una derrota) y su rendimiento no fue el mejor, pero el entrenador Gabriel Gómez intentará cambiar cuestiones dentro del equipo que le permitan volver a ser el de mejores momentos durante este torneo. El desafío es grande, ya que enfrentará a uno de los mejores equipos del año.

A Patronato solo le sirve ganar. Esto se debe a que los cordobeses cuentan con ventaja deportiva por haber finalizado en una mejor posición dentro de su grupo. Estudiantes sumó 60 puntos y acabó como segundo de su grupo; mientras que Patronato terminó octavo luego de acumular 48 unidades.

El entrenador del Patrón confirmó el sábado la lista de convocados y el gran ausente es Julián Marcioni, aunque también se produce un retorno luego de una prolongada ausencia: Emanuel Moreno vuelve a ser parte de la lista. También reapareció Alan Sombra entre los convocados en lugar de Guillermo Sánchez.

El listado es el siguiente:

-Arqueros: Alan Sosa y Juan Mazza.

-Defensores: Gonzalo Asís, Santiago Bellatti, Facundo Díaz, Gabriel Díaz, Ian Escobar, Emanuel Moreno, Julián Navas y Maximiliano Rueda.

-Mediocampistas: Juan Barinaga, Marcos Enrique, Santiago Gallucci Otero, Matías Pardo, Valentín Pereyra, Augusto Picco y Alan Sombra.

-Delanteros: Joaquín Barolín, Alan Bonansea y Federico Castro.

El rival

Sin una confirmación oficial respecto a la convocatoria, Iván Delfino juega al misterio con su equipo que cuenta con una amplia presencia de ex jugadores del Rojinegro. En total son cuatro los futbolistas de Estudiantes que vistieron la camiseta del Patrón en algún momento: Sergio Ojeda, Fabio Vázquez, Facundo Cobos y Matías Ruiz Díaz.

El desafío del Patrón será ganar por cuarta vez como visitante en la temporada para poder mantener la ilusión de jugar en la Primera División.

Reducido Primera Nacional | Fixture y resultados

-Sábado 11/10:

Atlanta 3-0 Chaco For Ever.

Gimnasia (Salta) 2-0 Temperley.



-Domingo 12/10:

15: Gimnasia (Jujuy) - San Miguel.

17.10: Estudiantes (Buenos Aires) - Deportivo Maipú.

19: Tristán Suárez - Agropecuario.

19.10: Estudiantes (Río Cuarto) - Patronato.

21.15: Deportivo Morón - San Martín.