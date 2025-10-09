CARU trabaja para coordinar acciones con el fin de agilizar el paso fronterizo en temporada estival

Autoridades de Argentina y Uruguay acordaron un plan preventivo y operativo para reducir tiempos de espera y mejorar la seguridad en el Área de Control Integrado del Puente Internacional.

En la Sala de Conferencias de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), se realizó una Reunión Extraordinaria Bilateral convocada por la Sección Colón de Gendarmería Nacional. El encuentro se concretó en vísperas de la temporada estival 2025/2026 con el objetivo de optimizar los procedimientos del Área de Control Integrado (ACI) del Paso Internacional Colón–Paysandú (ROU) y reducir los tiempos de espera sobre la Ruta Nacional Nº 135.

Durante el encuentro se delineó un plan de acciones preventivas y organizativas para el tránsito vehicular estacional, contemplando franjas horarias de mayor flujo, señalización y ordenamiento de filas, coordinación con turismos, transporte de carga y tránsito vecinal, y la reactivación del esquema diferenciado vecinal–turista con identificación en casetas y accesos.

Las instituciones acordaron protocolos de información en tiempo real, refuerzo de puestos de control y orientación al usuario, y mecanismos de respuesta ante contingencias con la intervención de fuerzas de seguridad, organismos de frontera y el municipio.

También se estableció una mesa de seguimiento para ajustar operativos en función de la demanda y garantizar un paso ágil y seguro durante todo el verano 2025/2026.

Participaron de la reunión representantes de Prefectura Naval Colón; Dirección Nacional de Migraciones – Argentina; Aduana Argentina; Aduana Uruguay; CARU; Bomberos Voluntarios de Colón y Municipalidad de Colón, a través del secretario de Gobierno, Mariano Bravo, junto al director de Salud, Marcos Correa, e Inspección General.