Racing le ganó a Banfield y se acerca a la clasificación

Bruno Zuculini (izquierda) anotó dos goles en la victoria de Racing.
Este sábado hubo acción en el estadio Florencio Sola en el marco de la Liga Profesional. Allí, Banfield recibió a Racing por la 12ª fecha del Torneo Clausura en un duelo por la Zona A que contó con el arbitraje de Nazareno Arasa, acompañado en el VAR por José Carreras.
Nota en desarrollo.
La Academia llegó a los 15 puntos con la victoria y ahora está en la décima posición; mientras que el Taladro quedó 12° con 14 unidades. En la próxima fecha, Racing recibirá a Aldosivi el viernes 17, desde las 19; mientras que al equipo de Pedro Troglio será visitante de Independiente Rivadavia el próximo sábado, desde las 15.45.
-SÍNTESIS-
Banfield 1-3 Racing.
Goles:
26’PT: Bruno Zuculini (RAC).
15’ST: Bruno Zuculini (RAC).
47’ST: Adrián Balboa (RAC).
48’ST: Bruno Sepúlveda (BAN).
Expulsado:
33’ST: Lautaro Gómez (BAN).
Formaciones:
Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López, Sergio Vittor, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Tomás Adoryán, Santiago Esquivel, Martín Río, Gonzalo Ríos; Rodrigo Auzmendi y Mauro Méndez.
DT: Pedro Troglio.
Racing: Gabriel Arias; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Alan Forneris, Agustín Almendra; Tomás Conechny, Adrián Balboa y Duván Vergara.
DT: Gustavo Costas.
Cambios:
30’PT: ingresó Ignacio Rodríguez por Gabriel Rojas (RAC).
ET: ingresó Marco Di Césare por Alan Forneris (RAC).
11’ST: ingresó Bruno Sepúlveda por Rodrigo Auzmendi (BAN).
11’ST: ingresó Lautaro Gómez por Gonzalo Ríos (BAN).
24’ST: ingresó Agustín García Basso por Marcos Rojo (RAC).
25’ST: ingresó Matías Zaracho por Bruno Zuculini (RAC).
25’ST: ingresó Lautaro Ríos por Santiago Esquivel (BAN).
26’ST: ingresó Agustín Alanís por Tomás Adoryán (BAN).
34’ST: ingresó Luciano Vietto por Duván Vergara (RAC).
Amonestados:
33’PT: Nazareno Colombo (RAC).
20’ST: Marco Di Césare (RAC).
29’ST: Matías Zaracho (RAC).
34’ST: Bruno Sepúlveda (BAN).
48’ST: Adrián Balboa (RAC).
Árbitro: Nazareno Arasa. VAR: José Carreras.
Estadio: Florencio Sola.