Racing le ganó a Banfield y se acerca a la clasificación

Este sábado hubo acción en el estadio Florencio Sola en el marco de la Liga Profesional. Allí, Banfield recibió a Racing por la 12ª fecha del Torneo Clausura en un duelo por la Zona A que contó con el arbitraje de Nazareno Arasa, acompañado en el VAR por José Carreras.

Nota en desarrollo.

La Academia llegó a los 15 puntos con la victoria y ahora está en la décima posición; mientras que el Taladro quedó 12° con 14 unidades. En la próxima fecha, Racing recibirá a Aldosivi el viernes 17, desde las 19; mientras que al equipo de Pedro Troglio será visitante de Independiente Rivadavia el próximo sábado, desde las 15.45.

-SÍNTESIS-

Banfield 1-3 Racing.



Goles:

26’PT: Bruno Zuculini (RAC).

15’ST: Bruno Zuculini (RAC).

47’ST: Adrián Balboa (RAC).

48’ST: Bruno Sepúlveda (BAN).



Expulsado:

33’ST: Lautaro Gómez (BAN).



Formaciones:

Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López, Sergio Vittor, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Tomás Adoryán, Santiago Esquivel, Martín Río, Gonzalo Ríos; Rodrigo Auzmendi y Mauro Méndez.

DT: Pedro Troglio.



Racing: Gabriel Arias; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Alan Forneris, Agustín Almendra; Tomás Conechny, Adrián Balboa y Duván Vergara.

DT: Gustavo Costas.



Cambios:

30’PT: ingresó Ignacio Rodríguez por Gabriel Rojas (RAC).

ET: ingresó Marco Di Césare por Alan Forneris (RAC).

11’ST: ingresó Bruno Sepúlveda por Rodrigo Auzmendi (BAN).

11’ST: ingresó Lautaro Gómez por Gonzalo Ríos (BAN).

24’ST: ingresó Agustín García Basso por Marcos Rojo (RAC).

25’ST: ingresó Matías Zaracho por Bruno Zuculini (RAC).

25’ST: ingresó Lautaro Ríos por Santiago Esquivel (BAN).

26’ST: ingresó Agustín Alanís por Tomás Adoryán (BAN).

34’ST: ingresó Luciano Vietto por Duván Vergara (RAC).



Amonestados:

33’PT: Nazareno Colombo (RAC).

20’ST: Marco Di Césare (RAC).

29’ST: Matías Zaracho (RAC).

34’ST: Bruno Sepúlveda (BAN).

48’ST: Adrián Balboa (RAC).



Árbitro: Nazareno Arasa. VAR: José Carreras.



Estadio: Florencio Sola.