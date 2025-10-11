Deportes

Argentina venció a México y está en semifinales

11 de Octubre de 2025 - 22:04

Mateo Silvetti anotó el segundo gol de la victoria de Argentina.

Por los cuartos de final del Mundial Sub20, Argentina enfrentó a México. El partido se jugó en el Estadio Nacional Julio Martínez Pradanos, de Santiago de Chile. El árbitro fue el marroquí Jalal Jayed.

El equipo argentino hizo un gol por tiempo y se impuso por 2-0. Los tantos fueron de Maher Carrizo, a los nueve minutos de la primera parte, y Mateo Silvetti, a los 11 del segundo tiempo.

Diego Ochoa y Tahiel Jiménez se fueron expulsados en el equipo mexicano cuando el tiempo ya estaba cumplido.

Con la victoria, el equipo argentino se metió en semifinales y en esa instancia enfrentará a Colombia, que en un vibrante partido superó a España por 3-2.

El encuentro será el próximo miércoles 15 de octubre, desde las 20. El equipo de Diego Placente se aseguró jugar hasta el séptimo partido.

