El Gato Negro Cultural continúa con su ciclo de proyecciones de octubre

Este domingo 12 de octubre a las 19, el espacio Gato Negro Cultural, ubicado en Tucumán 355, presentará una nueva función dentro de su ciclo de cine Quién es el monstruo, una propuesta que busca repensar el terror más allá de sus estereotipos clásicos. En esta ocasión, se proyectará la película francesa Los ojos sin rostro (Les yeux sans visage),dirigida por Georges Franju en 1960.

El ciclo, programado especialmente para el mes de octubre, se centra en el cine de terror, aunque con una mirada distinta a la tradicional. La selección se propone indagar en aquellas historias donde el verdadero horror no proviene de los seres marginados o "monstruosos", sino de la sociedad y de los mecanismos que bajo una aparente normalidad reproducen el rechazo. Con esta idea como eje, propone al público a debatir y pensar sobre la condición humana, la belleza, la otredad y las máscaras que muchas veces se esconden tras lo cotidiano.

La película, basada en la novela homónima de Jean Redon, está atravesada por el horror, el drama y el thriller policial. Narra la historia del doctor Génessier, un prestigioso cirujano que tras un accidente automovilístico en el que su hija Christiane queda desfigurada, emprende una serie de experimentos macabros para devolverle el rostro, secuestrando jóvenes y utilizando sus pieles en intentos fallidos de trasplante.

Al momento de su estreno, la película generó controversia y reacciones encontradas, ya que lgunos críticos la consideraron perturbadora e inapropiada, pero otros destacaron su trasfondo. Con el paso del tiempo, la película fue revalorizada y hoy es considerada una pieza fundamental del cine de autor francés.

Las entradas tienen un costo de $1.000 y se pueden adquirir en el mismo espacio antes de la función.