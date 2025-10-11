Herido de bala en el barrio Sin Ley de La Paz: la Justicia investiga un ataque en circunstancias confusas

Un joven de 18 años resultó gravemente herido por un disparo de arma de fuego en el barrio Sin Ley de la ciudad de La Paz. El hecho ocurrió pasado el mediodía de este sábado y mantiene en alerta a las autoridades policiales y judiciales que intentan reconstruir las circunstancias del ataque.

Según informaron fuentes oficiales, la Policía tomó conocimiento del episodio alrededor de las 13:10, tras un llamado que alertaba sobre una persona herida en el bulevar 25 de Mayo, en el extremo del mencionado barrio. Al llegar al lugar, los efectivos hallaron al joven tendido sobre el suelo, rodeado por vecinos que habían acudido en su auxilio. Presentaba una herida de arma de fuego en la zona intercostal derecha y, pese al dolor, pudo relatar brevemente lo sucedido.

De acuerdo a su testimonio, minutos antes —cerca de las 12:20— se dirigía hacia la plaza Golli para encontrarse con un conocido, con quien había acordado buscar un buzo. En su trayecto decidió acortar camino por un descampado cuando, de manera repentina, escuchó un ruido seco y sintió el impacto en su cuerpo. Dijo no haber visto al atacante ni haber identificado a posibles testigos del disparo.

Herido, logró correr hasta el boulevard, donde vecinos del sector lo asistieron y dieron aviso a las autoridades. “Salió del descampado pidiendo ayuda y llevándose la mano al abdomen”, contó uno de los testigos presenciales. Minutos después, una ambulancia del servicio de emergencias lo trasladó de urgencia al hospital “9 de Julio”, donde fue atendido por el equipo médico de guardia.

Desde el nosocomio informaron que el joven se encuentra estable, aunque su estado continúa siendo de carácter reservado. No se descarta que, por la complejidad de la lesión, deba ser derivado al hospital San Martín de la ciudad de Paraná para una atención de mayor complejidad.

El fiscal en turno, Martín Millán, ordenó un rastrillaje en la zona del descampado con la intervención de personal de Policía Científica, con el objetivo de recolectar indicios que permitan esclarecer el hecho. Hasta el momento, no se registraron personas demoradas ni se identificó el arma utilizada.

El episodio vuelve a poner en foco la situación de vulnerabilidad en los márgenes del barrio Sin Ley, donde la presencia policial es intermitente y las denuncias por hechos violentos se repiten con frecuencia. Los investigadores trabajan bajo la hipótesis de un ataque sorpresivo, aunque no descartan otras líneas de investigación relacionadas con estupefacientes.