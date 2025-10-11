Rugby: derrotas para Rowing y Tilcara en la penúltima fecha

Tilcara peleó, pero no pudo con el ganador de la Fase Regular en Segunda División.

Este sábado por la tarde se desarrolló la actividad prevista por la penúltima fecha del Torneo Regional del Litoral en sus dos principales divisiones. Con jornada libre para el Club Estudiantes en el Top 9, la representación de la Unión Entrerriana en esa categoría se limitó al Paraná Rowing Club; mientras que Tilcara jugó por la Segunda División.

Top 9

En Rosario, Rowing no tuvo oportunidad contra Gimnasia. Fue derrota por 42-17, de manera que no pudo sumar siquiera un punto en este partido. Con 31 unidades, el Remero continúa en el séptimo lugar. Gimnasia, por su parte, llegó a 47, pero no pudo asegurar la clasificación a semifinales. Al Remero le queda jugar frente a Santa Fe RC en la última fecha el próximo fin de semana.

-Resultados | Fecha 17

Gimnasia 42-17 Rowing.

CRAI 19-32 Jockey (Rosario).

Duendes 41-17 Old Resian.

Santa Fe RC 43-33 Jockey (VT).

Libre: Estudiantes.



-Posiciones

1°) Jockey (Rosario): 69 puntos.

2°) Estudiantes: 56.

3°) Duendes: 52.

4°) Gimnasia (Rosario): 47.

5°) Santa Fe RC: 42.

6°) Old Resian: 36.

7°) Rowing: 31.

8°) CRAI: 24.

9°) Jockey (Venado Tuerto): 6.



-Próxima fecha (18°)

Estudiantes - Duendes.

Rowing - Santa Fe RC.

Old Resian - Gimnasia (R).

Jockey (VT) - CRAI.

Libre: Jockey (R).

Segunda División

En la segunda categoría hubo fuerte resistencia de Tilcara contra el puntero, pero no alcanzó. El Verde perdió en el Quincho de Ruta 18 por 32-31 ante Universitario de Rosario, que con la victoria llegó a 76 puntos. La derrota dejó al Verde paranaense como escolta con 54 unidades. En la última fecha, Tilcara se despedirá como visitante ante Gimnasia de Pergamino, el colista.

-Resultados | Fecha 17

Tilcara 31-32 Universitario (Rosario).

Logaritmo 16-12 Los Caranchos.

CRaR 50-17 Gimnasia (P).

Provincial - Universitario (SF)*.

Libre: Alma Juniors.

*Suspendido a los 36’PT por tormenta eléctrica.



-Posiciones

1°) Universitario (Rosario): 76 puntos.

2°) Tilcara: 54.

3°) Los Caranchos: 47.

4°) Alma Juniors: 46.

5°) CRaR: 30.

6°) Provincial: 29*.

7°) Universitario (SF): 24*.

8°) Logaritmo: 22.

9°) Gimnasia (Pergamino): 21.

*Deben completar el partido entre sí.



-Próxima fecha (18°)

Gimnasia (Pergamino) - Tilcara.

Universitario (Santa Fe) - CRaR.

Los Caranchos - Provincial.

Alma Juniors - Logaritmo.

Libre: Universitario (SF).