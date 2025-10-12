TN: Renzo Blotta ganó la carrera de la Clase 2 en Rosario

Renzo Blotta se quedó con la victoria por la Clase 2 en el autódromo de Rosario.

Este domingo se desarrolló la final correspondiente a la décima fecha de la Clase 2 del Turismo Nacional. El autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario fue escenario de la competencia que definió a un nuevo ganador en la temporada.

La carrera tuvo a Bautista Damiani como líder en la partida, pero los cambios se sucedieron a lo largo de la competencia y cambiaron las cosas. Damiani se retrasó en la competencia, Francisco Coltrinari -que peleaba los primeros puestos- también se retrasó y esto abrió el juego para los demás.

Quien aprovechó fue Renzo Blotta. El poleman, que había tenido una destacada actuación el sábado ganando también su serie, este domingo superó a Gonzalo Antolín y se quedó con el primer lugar. Luego de 29 minutos, 21 segundos y 102 milésimas, el piloto de Toyota se llevó la victoria.

Quedó delante de Antolín y Juan Pastori, que completaron el podio de la categoría en Rosario. Más atrás quedó el gualeguaychuense Marco Veronesi, que perdió rendimiento en las vueltas finales y cayó del quinto al séptimo lugar, en el que terminó la carrera.

El ramirense Damián Markel cerró una buena competencia en la que saltó hasta el 12° lugar; mientras que el concordiense Matías Chas abandonó poco después de la mitad de la competencia.

La próxima fecha del campeonato será en el autódromo de Río Cuarto el fin de semana del 9 de noviembre. Será la penúltima jornada, ya que la definición será el 30 en la ciudad de San Martín, Mendoza.

Resultados | Turismo Nacional | Clase 2 | Fecha 10 (en Rosario)

1°) Renzo Blotta (Toyota): 29’21”102/1000.

2°) Gonzalo Antolín (Peugeot): a 5”510/1000.

3°) Juan Pastori (Chevrolet): a 10”489/1000.

4°) Joaquín Cafaro (Toyota): a 11”158/1000.

5°) Nicolás Posco (Ford): a 15”77/1000.

---

7°) Marco Veronesi (Toyota): a 18”34/1000.

12°) Damián Markel (Toyota): a 23”400/1000.

26°) Matías Chas (Peugeot): a 7 vueltas.