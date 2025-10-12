Rosario Central le ganó a Vélez sobre el final y sigue invicto

En el estadio José Amalfitani, Vélez Sarsfield recibió a Rosario Central en la noche del sábado. El partido por la 12ª fecha de la Zona B en el Torneo Clausura de la Liga Profesional contó con el arbitraje de Andrés Merlos, acompañado por Fernando Espinoza en el VAR.

El Fortín generó la primera ocasión clara de gol luego de un avance de Elías Gómez por la izquierda y un excelente centro que llegó al corazón del área grande. Allí apareció Tomás Galván para sacar un potente cabezazo que Jorge Broun contuvo sin dar rebote.

A ese aviso, el Canalla respondió con el primer gol. Fue Ángel Di María quien avanzó por el costado izquierdo y abrió el balón más hacia la izquierda para la llegada de Agustín Sández. El lateral envió un preciso centro al área para la llegada de Alejo Véliz, que ganó de cabeza y venció a Tomás Marchiori para el 1-0 a los 17 minutos.

A lo largo del primer tiempo ambos contaron con más chances para mover el marcador, pero ninguno de los dos consiguió aprovechar. Es por eso que se fueron al descuento con una ventaja mínima para el visitante.

El Fortín lo empató rápido en el complemento, pero antes debió sufrir el buen remate de Ignacio Malcorra desde afuera del área. El disparo del mediocampista desde la medialuna del área rozó en el poste y se fue apenas desviado por el costado derecho del arco de Marchiori. Estuvo muy cerca.

El gol llegó a los seis minutos, con un tiro libre que Manuel Lanzini ejecutó desde el costado derecho, al borde del área grande. El remate del mediocampista se metió en el ángulo superior izquierdo del arco defendido por Broun para transformarse en el 1-1 parcial.

Envalentonados por el gol, los anfitriones siguieron buscando y tuvieron un clarísimo remate desde afuera del área de Francisco Pizzini. El disparo del ex Defensa y Justicia dio en el poste derecho y rebotó en Broun, pero no pudo ser gol para el dueño de casa.

Rosario Central logró volver a ponerse arriba en el marcador luego de la revisión en el VAR de un choque dentro del área entre Elías Gómez y Emanuel Coronel. El árbitro entendió que hubo golpe del defensor del Fortín contra el del Canalla y por eso sancionó penal.

El responsable de la ejecución fue Malcorra, que colocó su remate contra el costado izquierdo del arco y puso el 2-1 definitivo a los 52 minutos del complemento.

Sobre el cierre lo pudo empatar el local con una excelente jugada personal de Diego Valdes. El chileno avanzó por el centro de la cancha e hizo un pie a pie con el que se sacó a un rival de encima y sacó un remate a colocar contra el poste izquierdo de Axel Werner (ingresó por Broun) que el arquero despejó hacia un costado.

En el final del juego, Rodrigo Aliendro cometió una fuerte falta sobre Sández que, revisión del VAR mediante, le significó la expulsión directa. Fue victoria del Canalla.

Con la victoria, Rosario Central suma 21 puntos y está tercero en la Zona B, con un tiempo pendiente ante Sarmiento de Junín (está 0-0). Vélez sigue como escolta con 22 unidades, pero podría perderle pisada a Deportivo Riestra (23).

En la próxima fecha, el Fortín deberá visitar a Sarmiento de Junín, el domingo 19, desde las 15; mientras que el Canalla será anfitrión de Platense, también el domingo, pero desde las 18.

-SÍNTESIS-

Vélez Sarsfield 1-2 Rosario Central.



Goles:

17’PT: Alejo Véliz (CEN).

6’ST: Manuel Lanzini (VEL).

52’ST: Ignacio Malcorra -penal- (CEN).



Expulsado:

57’ST: Rodrigo Aliendro (VEL).



Formaciones:

Vélez Sarsfield: Tomás Marchiori; Agustín Lagos, Emanuel Mammana, Aarón Quirós, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat; Francisco Pizzini, Tomás Galván, Manuel Lanzini; Brian Romero.

DT: Guillermo Barros Schelotto.



Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Juan Komar, Agustín Sández; Enzo Giménez, Franco Ibarra, Ignacio Malcorra, Santiago López; Ángel Di María y Alejo Véliz.

DT: Ariel Holan.



Cambios:

22’ST: ingresó Diego Valdés por Tomás Galván (VEL).

24’ST: ingresó Federico Navarro por Santiago López (CEN).

26’ST: ingresó Matías Arias por Manuel Lanzini (VEL).

34’ST: ingresó Fabricio Oviedo por Ángel Di María (CEN).

43’ST: ingresó Dilan Godoy por Brian Romero (VEL).

45’ST: ingresó Axel Werner por Jorge Broun (CEN).

45’ST: ingresó Agustín Modica por Alejo Véliz (CEN).



Amonestados:

23’PT: Brian Romero (VEL).

20’ST: Santiago López (CEN).

23’ST: Ignacio Malcorra (CEN).

38’ST: Agustín Lagos (VEL).

38’ST: Agustín Sández (CEN).

42’ST: Jorge Broun (CEN).

51’ST: Elías Gómez (VEL).

55’ST: Rodrigo Aliendro (VEL).



Árbitro: Andrés Merlos. VAR: Fernando Espinoza.



Estadio: José Amalfitani.

Video: Liga Profesional.