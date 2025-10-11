Habrá una nueva función en el Cineclub en el IAAER

"El perro que no calla" se proyectará este martes a las 19.30, en el IAAER.

Será con la proyección de El perro que no calla (Argentina – 2021 71’), de Ana Katz; este martes 14 a las 19.30, en la Sala Rubén Noble (Gregoria Matorras 861, de Paraná). La nueva programación tiene el título Perra vida. Cine y afectos perros. La entrada es libre y gratuita.

Este nuevo ciclo es propuesto por el Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), organismo dependiente de la Secretaría de Cultura Provincial, y que en este caso indaga sobre el particular lazo de afecto del hombre como especie y los perros.

La trama de El perro que no calla, se centra en Sebastián, un diseñador gráfico que ronda los 30 años y no encuentra un rumbo claro en su vida, por lo cual atraviesa varios conflictos y vivencias como las quejas constantes de sus vecinos a causa de los ladridos de su perra Rita, la tensa relación con su jefa de trabajo, una vivencia traumática en La Pampa, su labor como cuidador de un paciente terminal, su participación en un programa radial y su trabajo en una cooperativa que se dedica a la venta de verduras.

La cinta fue filmada en blanco y negro y está protagonizada por Daniel Katz con un elenco compuesto por Carlos Portaluppi, Valeria Lois y Julieta Zylberberg.