Paraná: invitan a un bingo solidario a beneficio del Merendero Multicolor de barrio Los Berros

Será el domingo 12 de octubre de 15 a 18 horas en la sede del Club de Leones Paraná Parque Urquiza de calle Santos Domínguez 713.

La actividad tendrá el objetivo de recaudar fondos para continuar las obras del taller de aprendizaje textil para adolescentes y niños del Merendero Multicolor de barrio Los Berros.

La entrada tendrá un valor de 15.000 pesos con derecho a un cartón de juego.

El barrio Los Berros es uno de los tantos sectores carenciados de la ciudad de Paraná, con familias en situación de extrema vulnerabilidad, con serias dificultades de infraestructura, calles de tierra imposibles de transitar cuando llueve y viviendas con escasos servicios básicos.

En un informe especial, el programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) mostró la realidad de esta gran barriada. https://www.analisisdigital.com.ar/locales/2025/07/30/informe-especial-barrios-olvidados-necesidades-y-ausencia-estatal