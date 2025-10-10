Paranoia Cine Club presentará un clásico de terror en el Almacén de los 33

El cine de terror propone una nueva cita con la proyección de Evil Dead II, la película dirigida por Sam Raimi en 1987. La función se llevará a cabo este domingo 12 de octubre, a las 20, en el Almacén de los 33, ubicado en la esquina de Bavio y Courreges. La iniciativa forma parte del ciclo de cine organizado por Paranoia Cine Club, que busca acercar al público a clásicos del género de terror y suspenso.

La película sigue la historia de Ash Williams, interpretado por Bruce Campbell, quien junto a su novia Linda (Denise Bixler) se adentra en una cabaña abandonada en el bosque, donde un antiguo grabador que contiene fragmentos del Necronomicón Ex Mortis (libro de profecías y encantamientos sobre demonios) despierta a fuerzas malignas que poseerán a Linda y desatarán una serie de sucesos sangrientos que obligarán a Ash a enfrentarse a su propia supervivencia.

Durante la historia, Ash debe lidiar con posesiones, ataques sobrenaturales y situaciones límite, incluyendo la amputación de su propia mano poseída y el enfrentamiento con cadáveres reanimados. Con la ayuda de Annie (Sarah Berry) y Ed Getley (Richard Domeier), Ash logra finalmente conjurar al espíritu maligno, aunque su aventura termina de manera inesperada cuando es transportado en el tiempo y debe enfrentar nuevas amenazas y continuar su lucha contra el mal.

La película fue reconocida a nivel internacional, habiendo recibido nominaciones a los Premios Saturn en las categorías de Mejor Película de Terror, Mejor Maquillaje y Mejores Efectos Especiales, y reconocimientos en Fantasporto y el Festival de Cine de Sitges.

La entrada tendrá un valor de $2.000, a abonar en puerta.