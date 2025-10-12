Liga Profesional: el clásico mendocino es el destacado del domingo

El duelo entre Independiente Rivadavia y Godoy Cruz es lo más llamativo del domingo.

Este domingo habrá acción correspondiente a la 12ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. La actividad iniciará a las 14.30 y a lo largo del día habrá un total de cinco partidos con juegos por las Zonas A y B y el clásico mendocino incluido.

14.30: Aldosivi - Huracán (Zona A)

El primer partido del día será en el estadio José María Minella, donde Aldosivi recibirá a Huracán en un duelo que contará con el arbitraje de Luis Lobo Medina, acompañado por Felipe Viola en el VAR. El partido por la Zona A comenzará a las 14.30 y contará con la transmisión de TNT Sports.

El Tiburón viene de ganarle a Unión de Santa Fe por 2-0, pero sigue último con apenas seis unidades dentro de su grupo. El Globo, por su parte, aparece octavo con 16 unidades luego de vencer a Banfield por 1-0 en su última presentación.

Para este partido está prevista la presencia del federalense Fabio Pereyra con la camiseta del Globo; mientras que el anfitrión contará con la titularidad del ex Patronato Justo Giani.

-Probables formaciones:

Aldosivi: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Santiago Moya, Yonatan Cabral, Fernando Román; Roberto Bochi, Martín García; Natanael Guzmán, Justo Giani, Tiago Serrago y Facundo De la Vega.

DT: Guillermo Farré.



Huracán: Hernán Galíndez; Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Nehuén Paz, César Ibáñez; Emmanuel Ojeda, Leonardo Gil; Juan Bisanz, Matko Miljevic, Rodrigo Cabral y Luciano Giménez.

DT: Frank Darío Kudelka.

16.45: Independiente Rivadavia - Godoy Cruz (interzonal)

El siguiente partido de la jornada será el clásico mendocino. El duelo interzonal se disputará en el estadio Bautista Gargantini con Independiente Rivadavia como local de Godoy Cruz. El árbitro será Facundo Tello, acompañado por Lucas Novelli en el VAR. La transmisión del encuentro será de ESPN premium.

La Lepra viene de empatar 0-0 con Racing en su última presentación, resultado con el que llegó a 11 puntos y está penúltimo de la Zona A junto a Newell’s. El Tomba, por su parte, aparece también penúltimo de su grupo con apenas nueve unidades: viene de empatar con Independiente por 1-1.

Ninguno de los dos elencos tiene previstas presencias entrerrianas desde el arranque del partido.

-Probables formaciones:

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gomez; Maximiliano Amarfil, Tomás Bottari, Matías Fernández; Sebastián Villa y Fabrizio Sartori.

DT: Alfredo Berti.



Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Juan Escobar, Juan Moran; Agustín Valverde, Guillermo Fernández, Vicente Poggi, Nicolás Fernandez; Luca Martínez Dupuy y Agustín Auzmendi.

DT: Walter Ribonetto.

16.45: Instituto - Atlético Tucumán (Zona B)

En el mismo horario que el clásico, Instituto de Córdoba recibirá a Atlético Tucumán. El partido por la Zona B que iniciará a las 16.45 contará con el arbitraje de Yael Falcón Pérez en el estadio Monumental Presidente Perón. El VAR estará a cargo de Adrián Franklin y la transmisión será de TNT Sports.

La Gloria viene de empatar 0-0 con San Martín de San Juan y lleva tres empates consecutivos con los que está 12° en la tabla, con 12 unidades. El Decano, por su parte, viene de ganarle a Platense por 2-0, con lo que suma 15 unidades y está séptimo en la tabla de posiciones.

Sin entrerrianos en cancha, se espera que haya presencias de ex Patronato: Leonel Mosevich en el anfitrión y Matías Mansilla en el visitante.

-Probables formaciones:

Instituto: Manuel Roffo; Emanuel Beltrán, Nicolás Zalazar, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón, Lucas Rodríguez; Stefano Moreyra, Ignacio Méndez; Gastón Lodico; Alex Luna y Luca Klimowicz.

DT: Daniel Oldrá.



Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Damián Martínez, Cléver Ferreira, Gianluca Ferrari, Miguel Brizuela; Nicolás Laméndola, Kevin Ortiz, Adrián Sánchez, Kevin López; Ramiro Ruiz Rodríguez y Leandro Díaz.

DT: Lucas Pusineri.

19.15: River Plate - Sarmiento (Zona B)

También por la Zona B, River Plate recibirá a Sarmiento de Junín a partir de las 19.15. El duelo en el estadio Más Monumental contará con el arbitraje de Sebastián Zunino, acompañado en el VAR por Leandro Rey Hilfer. La transmisión del encuentro será de TNT Sports.

Con 18 puntos, el Millonario está quinto en su zona luego de su más reciente caída ante Rosario Central por 2-1 (suma tres derrotas seguidas en el torneo local). El Verde, por su parte, viene de perder por 1-0 ante Gimnasia de La Plata en su segunda derrota consecutiva, con lo que está 11° en la tabla, con 12 puntos.

Entre los dirigidos por Marcelo Gallardo estaría el entrerriano Milton Casco; mientras que el campeón con Patronato, Facundo Sava, no pondría a ningún Panza Verde desde el arranque.

-Probables formaciones:

River Plate: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Ignacio Fernández, Agustín De La Cuesta, Giuliano Galoppo; Santiago Lencina; Maximiliano Salas, Facundo Colidio.

DT: Marcelo Gallardo.



Sarmiento: Lucas Acosta; Alex Vigo, Renzo Orihuela, Juan Insaurralde, Joel Godoy; Julián Contrera, Manuel García, Carlos Villalba, Yair Arismendi; Iván Morales y Lucas Pratto.

DT: Facundo Sava.

21.15: Independiente - Lanús (Zona B)

El cierre de la jornada estará a cargo de la Zona B con el encuentro entre Independiente y Lanús a partir de las 21.15. El duelo en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini contará con el arbitraje de Fernando Echenique, acompañado por Diego Ceballos en el VAR. La transmisión será de ESPN premium.

El Rojo viene de empatar con Godoy Cruz por 1-1 y tiene seis puntos, con los que está último dentro de su grupo. El Granate aparece cuarto con 20 unidades y en su última presentación le ganó a San Lorenzo por 2-1.

El concordiense Walter Bou estaría desde el arranque con la camiseta del Granate como único jugador entrerriano en cancha.

-Probables formaciones:

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Pablo Galdames, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Santiago Montiel, Ignacio Pussetto, Matías Abaldo.

DT: Gustavo Quinteros.



Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Walter Bou.

DT: Mauricio Pellegrino.

Fuentes: 0223, El Sol, La Voz, Data Diario y TyC Sports.