Allanan la casa y la oficina de José Luis Espert por su vínculo con el presunto narco Fred Machado

Apenas un día después de que la Cámara de Diputados aprobara por unanimidad un pedido judicial para ordenar pruebas contra José Luis Espert por su vínculo con el presunto narco Federico “Fred” Machado, este jueves la policía avanzó en el allanamiento de su domicilio en Beccar.

El propio economista le abrió la puerta a los funcionarios judiciales cerca de las 11, como quedó registrado en cámaras de TV que transmitían en vivo.

Ayer la Cámara baja aceptó la nota del juez Lino Mirabelli donde solicitó autorización para avanzar con medidas de prueba contra el diputado libertario, quien aún se encuentra protegido por sus fueros. Los parlamentarios dieron su visto bueno y la Justicia aceleró la investigación en contra de quien fue hasta días atrás el principal candidato de Javier Milei para las próximas elecciones.

Además del juez, la investigación la impulsa el fiscal Fernando Domínguez, a raíz de la denuncia realizada por Juan Grabois, luego de la revelación de elDiarioAR semanas atrás. Espert firmó un contrato por US$ 1.000.000 con Fred Machado y recibió al menos un pago de US$ 200.000 cuando fue candidato presidencial en 2019.

Ayer en un allanamiento en la casa de Neuquén de Fred Machado la policía encontró el documento que Espert firmó para recibir U$S 1.000.000. El empresario está acusado en Estados Unidos por narcotráfico y ahora espera la llegada del FBI para ser finalmente extraditado.

El contrato, encontrado en la basura con signos de rotura, tiene la firma del diputado y confirma el compromiso de Espert como asesor de la empresa Minas de Guatemala, vinculada a Machado.

El contrato confirma el anticipo de elDiarioAR sobre que el acuerdo entre el ahora excandidato del oficialismo y Machado era mucho más amplio que los U$S 200.000 que Espert reconoció públicamente la semana pasada. Según se lee en el documento, el acuerdo entre ambas partes fue firmado el 7 de junio de 2019, apenas dos semanas antes de que Espert anunciara su candidatura a presidente.