Liga Paranaense: la novena fecha del masculino se juega este domingo

Patronato buscará seguir estirando su ventaja en la cima por la Copa de la Liga Paranaense.

Este domingo habrá acción correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura de la Copa de la Liga Paranaense de Fútbol. A partir de las 15.30 se disputarán los siete partidos correspondientes a esta fecha con libertad de acción para Atlético Paraná, que está en la mitad de la tabla con 10 puntos.

El destacado será en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, donde Patronato recibirá a Belgrano. El Rojinegro es el líder e invicto con 19 puntos (seis triunfos y un empate, ya quedó libre), mientras que el Mondonguero aparece séptimo con 10 unidades.

Más abajo está Peñarol, que en esta fecha recibirá a Oro Verde. El Tricolor es el escolta con 15 puntos; mientras que los de la ciudad Universitaria tienen siete unidades y están en la 12ª posición.

Otro equipo que intentará acercarse es Don Bosco, que aparece actualmente en la tercera posición con 14 puntos y en esta fecha recibirá la visita de la revelación del Clausura: Argentino Juniors. Luego de ser uno de los peros de la primera mitad del año, en este momento está sexto con 11 unidades.

Más atrás aparece Sportivo Urquiza con 12 puntos y en la quinta colocación. La V Azulada deberá visitar a Camioneros, que está noveno con 10 puntos, en un duelo importante por el acceso a la Copa Túnel Subfluvial.

Fixture | Torneo Clausura | Copa de la Liga Paranaense | Fecha 9

Domingo 12/10 - Desde las 15.30:

Patronato - Belgrano.

Peñarol - Oro Verde.

Don Bosco - Argentino Juniors.

Neuquen - Los Toritos.

Camioneros - Sportivo Urquiza.

Instituto - Palermo.

Universitario - San Benito.

Libre: Atlético Paraná.



Posiciones | Torneo Clausura

1°) Patronato: 19 puntos.

2°) Peñarol: 15.

3°) Don Bosco: 14.

4°) Neuquen: 12.

5°) Sportivo Urquiza: 12.

6°) Argentino Juniors: 11.

7°) Belgrano: 10.

8°) Atlético Paraná: 10.

9°) Camioneros: 10.

10°) Palermo: 9.

11°) Universitario: 8.

12°) Oro Verde: 7.

13°) Instituto: 7.

14°) San Benito: 6.

15°) Los Toritos: 1.