Gimnasia pegó fuerte en Santa Fe, eliminó a Unión y se metió en cuartos de final

El Lobo sorprendió al Tatengue y estiró su buen momento en el Clausura de la LPF.

Gimnasia y Esgrima La Plata derrotó a Unión de Santa Fe por 2 a 1 este lunes en el estadio 15 de Abril, por los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. Los goles del Lobo fueron convertidos en el primer tiempo, por Manuel Panaro, a los 18 minutos, y Enzo Martínez, a los 23; el exPatronato Cristian Tarragona descontó para el local a los ocho minutos del complemento.

Con el triunfo, el conjunto que dirige Fernando Zaniratto se metió entre los ocho candidatos al título y se medirá con Barracas Central, que viene de eliminar a Deportivo Riestra por 1 a 0 en el estadio Guillermo Laza.

La primera llegada del partido fue del local, a los dos minutos y luego de un córner jugado en corto, que permitió que el carrilero Mateo Del Blanco encare por derecha y busque un remate alto, que se fue cerca del travesaño.

La visita abrió el marcador en su primera llegada, a los 18 minutos, con un centro buscapié del extremo Alejandro Piedrahita que cruzó toda el área, tras un intento de despeje defectuoso del arquero Matías Tagliamonte, y fue empujado al gol por el otro atacante externo, Manuel Panaro.

Gimnasia amplió la ventaja cinco minutos después, mediante un córner del volante Nicolás Barros Schelotto al segundo palo que permitió el cabezazo del defensor Enzo Martínez, quien convirtió el 2-0.

A los ocho minutos del segundo tiempo, en su primera llegada del complemento, el delantero Cristian Tarragona controló un centro desde la izquierda y metió un remate de chilena desde el borde del área chica, para conseguir el descuento.

En 11 minutos, Panaro dejó mano a mano al delantero Marcelo Torres, aunque el arquero Matías Tagliamonte pudo achicar a tiempo y quedarse con la pelota.

Un minuto más tarde, un desborde por izquierda y posterior centro rasante habilitó a Torres dentro del área, que enganchó y remató al primer palo, aunque el defensor Maizon Rodríguez pudo despejar sobre la línea.

A los 22 minutos, un nuevo córner al segundo palo habilitó a Enzo Martínez, que cabeceó al poste más cercano aunque su pelota se fue ancha.

Cuando iban 35 minutos, el delantero Marcelo Estigarribia bajó de cabeza un pase largo y asistió al atacante Diego Armando Díaz, que controló y definió, con un disparo que dio en el poste izquierdo de Insfran.

El local intentó hasta el final sin encontrar la manera de inquietar a un rival que amenazó varias veces con estirar la ventaja de contraataque. Sin embargo, el resultado no se modificó y las esperanzas de Unión se desvanecieron con el pitazo final. Gimnasia, por su parte, extendió su buena racha (cuatro triunfos seguidos) y ya piensa en Barracas Central.