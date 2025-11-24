Con un hombre menos, Barracas Central le ganó a Riestra en el alargue y avanzó a cuartos

El Guapo aguantó con un hombre menos y sacó diferencia con un gol de Blandi en el suplementario.

Barracas Central superó a Deportivo Riestra por la mínima expresión y en tiempo suplementario, para avanzar a los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. Al único gol de este lunes en el estadio Guillermo Laza lo convirtió Nicolás Blandi, a los 115 minutos de partido. A esa altura, el Guapo ya jugaba con 10 hombres por la expulsión de Iván Guaraz y el paranaense Ignacio Arce había sido sustituido por lesión.

Los primeros minutos del encuentro carecieron de ocasiones de peligro. Las interrupciones constantes y las imprecisiones atentaron contra la dinámica del juego, aunque fue el local el que mantuvo la posesión del balón, mientras que Barracas se mantuvo replegado en su campo.

La primera ocasión de peligro tuvo lugar a los 26 minutos y fue favorable al elenco visitante. Luego de un tiro de esquina ejecutado en forma de centro desde la derecha, Facundo Bruera conectó con su cabeza, pero el balón se fue apenas desviado.Tras eso, no hubo más ocasiones en el transcurso del primer tiempo y los equipos se fueron al descanso con un 0-0 plasmado en el marcador.

A los 11 minutos del complemento, Riestra tuvo su primera ocasión de peligro. Como Bruera en el primer tiempo, Miguel Barbieri cabeceó dentro del área tras un córner, pero lo hizo de manera defectuosa y se perdió la apertura del marcador.

Pese a las interrupciones, Riestra se mostró dominador desde ese momento. Incluso, Antony Alonso tuvo en sus pies la posibilidad de marcar, pero el arquero Marcelo Miño interpuso su humanidad y frustró la chance a los 20 minutos de la segunda mitad.

Miño volvió a salvar Barracas pasada la media hora. Luego de una jugada colectiva armada entre Jonathan Herrera y Alonso que dejó a Alexander Díaz de cara al gol, el guardameta tapó con todo su cuerpo el remate del atacante local y evitó la caída de su valla.

A 10 del final, el Guapo se quedó con un jugador menos. Luego de un roce, Iván Guaraz se desquitó contra Jonathan Goitia con un manotazo en la cara. Tras eso, Nicolás Ramírez no tuvo más remedio que mostrarle la tarjeta roja.

Pese a los intentos del Malevo, Barracas resistió los embates y los 90 minutos regulares finalizaron 0-0. Es por eso que el pase a los cuartos de final se tuvo que resolver en el alargue.

En el inicio del suplementario, Bruera fue en busca de un balón profundo, pero se topó con Ignacio Arce. Para mala fortuna del arquero, el delantero le pegó en su mano izquierda. Rápidamente, evidenció gestos de dolor y tuvo que ser reemplazado por Nahuel Manganelli.

Antes de salir, a Arce se lo pudo observar desencajado con Bruera y le pidió reiteradamente a Ramírez la expulsión. El juez solo le mostró la tarjeta amarilla, consigna Infobae.

La primera emoción llegó a los 115 minutos de juego. Tomás Porra realizó una gran jugada personal: desparramó a varios rivales, se metió en el área y la picó ante la salida del arquero. De todos modos, Nicolás Blandi llegó para corregir y marcar su primer tanto con Barracas, en lo que fueron sus primeros minutos en el Torneo Clausura.

De este modo, se cruzará contra el ganador de la serie entre Unión de Santa Fe y Gimnasia (LP), que se jugará a las 22. Del mismo lado del cuadro se encuentran Estudiantes (La Plata) y Central Córdoba de Santiago del Estero, quienes se enfrentarán en cuartos.