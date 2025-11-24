Unión Agrarios Cerrito gritó campeón en la Liga de Paraná Campaña

Unión Agrarios Cerrito le ganó a Unión de Crespo y gritó campeón en la Liga de Paraná Campaña.

Unión Agrarios Cerrito se consagró campeón del Torneo Clausura de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña. El CUAC llegó a la conquista tras superar por penales a Unión de Crespo en una final cargada de dramatismo que se extendió hasta el último disparo. El encuentro, disputado en el estadio Mundialista 25 de Agosto, mantuvo el suspenso desde el pitazo inicial debido a la paridad que ya había mostrado el partido de ida, que concluyó 1 a 1.

En esta revancha, el trámite tuvo un desarrollo similar. El conjunto local golpeó primero: a los 35 minutos del primer tiempo, Víctor Gassmann abrió el marcador para el Verde.

Sin embargo, el conjunto cerritense no bajó los brazos y, cuando el tiempo se agotaba, logró la igualdad a través de Martínez a los 42 minutos del complemento, un gol que mantuvo viva la ilusión del título.

La definición

El empate global llevó el partido al tiempo suplementario, donde ninguno de los equipos pudo imponerse. La paridad se sostuvo durante los 30 minutos adicionales, obligando a que la definición del campeonato se resolviera desde los doce pasos.

La serie de penales quedará en la memoria de los hinchas cerritenses por la actuación monumental del arquero Jacob, quien se erigió como héroe absoluto al detener dos remates clave, señala Estación Plus.

Para el campeón anotaron Benítez, Dalmaso, Barinaga y Villagra. El único penal fallado fue el de Ferreyra, cuyo remate fue detenido por Velázquez, arquero de Unión de Crespo que ingresó especialmente para la definición. Aun así, la efectividad cerritense y la seguridad bajo los tres palos marcaron la diferencia.

En Unión de Crespo, los goles llegaron a través de Osuna, Donda y Villagra. Sin embargo, Jacob frustró los intentos de Varoli y Prediger, sellando la consagración visitante ante la mirada expectante de todo el estadio.