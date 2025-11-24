"El Banquete": la obra de Platón reinterpretada por el elenco de Artes Escénicas

Este martes 25 de noviembre, a las 21, la Casa de la Cultura, ubicada en la esquina de Carbó y 9 de Julio de la capital entrerriana, dará lugar a una nueva puesta en escena del elenco de Artes Escénicas de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Se trata de una reinterpretación de "El Banquete", el clásico texto de Platón que en esta ocasión será llevado al público con una mirada contemporánea y un trabajo corporal construido a lo largo de meses de ensayos. La propuesta surge como parte del proyecto artístico impulsado por la universidad, con el objetivo de abrir el trabajo académico a la comunidad y celebrar la continuidad de los espacios de creación vinculados a la educación pública.

La obra está dirigida por Dimas Santillán y protagonizada por integrantes del elenco que durante cada martes trabajaron la pieza desde una búsqueda que atraviesa el cuerpo y la vida. Según detallaron, el proceso creativo incluyó la exploración de vivencias personales, decisiones estéticas y modos de habitar la escena que superaron las categorías convencionales de género. Los ensayos se convirtieron en un espacio en el que cada intérprete indagó en la relación entre su corporalidad, su identidad y las experiencias que conforman su vida cotidiana, con la intención de trasladar esa autenticidad a la versión del texto platónico que presentarán ante el público.

"Queremos festejar nuestro poder de expresión y la universidad pública", expresaron desde el elenco al adelantar la obra. También señalaron que esta función es una forma de agradecer por el espacio que encontraron en el proyecto, al que describen como un ámbito de protección creativa y crecimiento grupal.

La entrada será gratuita, aunque quienes deseen asistir deberán realizar una reserva previa debido a la capacidad limitada de la sala. Comunicarse con Dimas Santillán al 343 4761112.