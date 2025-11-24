Pablo Agustín protagonizará en Santa Fe su unipersonal "Criado por Lobos"

Este sábado 29 de noviembre, a las 21:30, el humorista y creador de contenidos Pablo Agustín presentará en Santa Fe su obra "Criado por Lobos", un unipersonal construido a partir de su historia personal, sus experiencias de infancia y los procesos terapéuticos que atravesó durante más de una década. La función tendrá lugar en el Centro Cultural Provincial Francisco Paco Urondo, ubicado en Junín 2475, en el marco de una gira nacional que el artista inició este año con el propósito de compartir una propuesta de humor y catarsis.

La obra surge del trabajo conjunto entre Pablo Agustín y la guionista Romina Scalora, quien participó en la escritura del texto y en el desarrollo de la estructura narrativa. Según detalló el propio artista, la idea se fue gestando a partir de preguntas frecuentes que recibía de su público sobre su personalidad, sus temores y sus modos de relacionarse. Ese interés lo llevó a revisar su pasado y transformar vivencias complejas en un material escénico en el que predomina un humor. La dirección general está a cargo de Flor D'Agostino, quien trabajó junto al intérprete en la construcción y el enfoque emocional de la puesta.

En este espectáculo, Pablo Agustín narra episodios de su niñez y adolescencia, ahonda en la dinámica familiar y aborda los mandatos, los miedos y las contradicciones que fueron moldeando su manera de estar en el mundo. El espectáculo recupera la frase "somos lo que nuestros padres hicieron con nosotros, y lo que nosotros hacemos con ello". Esa frase guía todo el show y le da al público un puntapié para reconocer sus propias historias a través del humor. El artista sostiene que convertir situaciones dolorosas en un relato compartido es, en sí mismo, una forma de alivio y una herramienta para desarmar viejas vergüenzas.

La producción general de la obra está a cargo de Gustavo Ferrari y ROMA Produce, la producción ejecutiva de Charlie Gerbaldo. El diseño gráfico fue realizado por Nahuel Lamoglia, la fotografía por Nacho Lunadei y el vestuario por Kei Pampillón.

Las entradas se encuentran a la venta a través de Platea Vip.