El Concejo Deliberante de Paraná sesionará en el Parque Gazzano

En el marco del programa “El Concejo en tu Barrio” (Ordenanza N° 9388), donde las sesiones salen del recinto y van hacia las instituciones de los barrios de Paraná, la legislatura de la capital entrerriana sesionará el próximo viernes 28 de noviembre, a partir de las 9, en el "Playón Deportivo" del Parque Gazzano, ubicado en avenida Zanni 1684.

Según se expresa en la norma mediante la cual se creó el mencionado programa, una vez concluido el temario y cerrada la sesión ordinaria, “se invitará a los concejales presentes a generar la oportunidad de tener diálogo directo con todos los sectores vivos del barrio con el objetivo de fortalecer el vínculo entre los ediles y los vecinos del lugar seleccionado para sesionar”.