Daniel Wendler regresa a su ciudad natal para compartir un espectáculo internacional

El artista crespense Daniel Wendler regresará a su ciudad natal para presentar "Das ist kein konzert" ("Esto no es un concierto"), una propuesta escénica que combina música de cámara y danza, que propone redescubrir y resignificar repertorios de los siglos XIX y XX. La cita sera este domingo 30 de noviembre, desde las 20:30, en el Salón Municipal, ubicado en 25 de Mayo 943, en Crespo. Se trata de una performance que nace con la intención de evocar el amplio mundo del lied y del vínculo entre las composiciones europeas y latinoamericanas.

En escena Wendler estará acompañado por el pianista bonaerense Damián Báez. Juntos desarrollarán un repertorio que incluye una selección de compositores alemanes, franceses y argentinos de los siglos XIX y XX, con melodías de Franz Schubert, Robert Schumann, Richard Strauss, Gabriel Fauré, Claude Debussy, Ramón Sixto Rojas Guastavino y Joaquín Rodrigo/Enric Granados/Obradors. El formato de Das ist kein konzert hace hincapié en la confluencia de estos repertorios y en la posibilidad de que la coreografía y la puesta escénica propongan nuevas lecturas de obras que tradicionalmente se escuchan en formato de recital.

Daniel Wendler es un artista nacido en Crespo que actualmente reside en Berlín, Alemania. Tras sus estudios en Buenos Aires se graduó como músico clásico, actor, bailarín e intérprete de danza contemporánea en la Universidad Nacional de las Artes (UNA), el Teatro San Martín y los conservatorios de música Constancio Carminio y Manuel de Falla. Paralelamente al trabajo instrumental y escénico, Wendler estudió canto con Silvia Meuli, con el barítono Víctor Torres y más recientemente con Nena Brzakovic. Su formación abarca campos diversos como la ópera, el teatro clásico, la danza contemporánea, el yoga, la música barroca y la guitarra clásica.

A lo largo de su carrera Wendler actuó en escenarios de referencia internacional, entre los que se destacan el Teatro Colón, el Teatro Argentino de La Plata, el Théatre national de Chaillot, la Opéra de Dijon, la Grande Halle de la Villette, la Cité musicale de Metz (Francia), Culturguest, el Teatro municipal do Porto (Portugal), el Berliner Festspiele (Alemania), el Concertgebouw, el Kunstenfestivaldesarts (Bélgica), el Wiener Festwochen (Austria), el O. Festival (Países Bajos), el Teatro Central de Sevilla (España) y la Comédie de Genève (Suiza), entre otros. Desde 2020 trabaja como cantante y bailarín en la producción multidisciplinaria Tumulus, de Francois Chaignaud y Les Cris de Paris, y en 2023 estrenó su propio proyecto ¡Das ist kein Konzert!, la performance que ahora trae a Crespo.

Las entradas tienen un valor de $10.000 y pueden adquirirse mediante reservas al 343 4761109.