Piden la expulsión de Rossi del PJ por hacer campaña para el Partido Socialista y usar un local partidario

La interna del peronismo entrerriano volvió a tensionarse este lunes, cuando dirigentes de la línea PJ Renovación Santa Elena presentaron una nota formal ante el Consejo Provincial del Partido Justicialista solicitando la expulsión del intendente Domingo Daniel Rossi y de la senadora Patricia Teresa Díaz.

El documento, recibido oficialmente por el PJ provincial, acusa a ambos dirigentes de haber actuado “abiertamente contra el peronismo” durante la campaña electoral y de utilizar recursos municipales para favorecer listas opositoras a la Lista 501 Fuerza Entre Ríos, que se impuso en Santa Elena el pasado 26 de octubre.

Los referentes del sector sostienen que Rossi y Díaz promovieron candidaturas paralelas, colaboraron políticamente con el gobernador Rogelio Frigerio y utilizaron un local partidario “como centro de operaciones” contra el propio justicialismo. Además, remarcan las causas judiciales que alcanzan a ambos: una condena firme por enriquecimiento ilícito en el caso del intendente y una imputación por cuentas internacionales en el de la senadora.

Los firmantes —Sebastián Sabo y María Evangelina Quartino— pidieron la “expulsión inmediata” de los dirigentes y el retiro de toda simbología partidaria del local vinculado a la familia Rossi. También reclamaron que el PJ provincial avale formalmente la victoria de la Lista 501 y actúe “con celeridad” para restablecer la unidad interna.