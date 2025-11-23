Una película entrerriana dará inicio a las proyecciones del Ficer

Se trata de El mensaje, de Iván Fund. Será este martes 25 a las 20.30 en el primer piso del Centro Provincial de Convenciones (San Martín 15/35, Paraná). Con entrada libre y gratuita, el Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (Ficer) es organizado por el Gobierno de Entre Ríos a través del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (Iaaer).

Esta producción cinematográfica es una road movie protagonizada por una niña que dice recibir mensajes de los animales. Sus tutores aprovechan este don para ofrecer sus servicios de médium entre las mascotas y sus dueños. Tras el dinero de personas que quieren saber qué sienten sus compañeros de otras especies (vivos o muertos) viajan a bordo de un pequeño motorhome por los caminos vecinales del territorio entrerriano. Con esta película el director continúa una senda trazada en otras como Vendrán lluvias suaves (2018) o Piedra Noche (2021), que pone en perspectiva la sensibilidad de la infancia. En todos los casos, lo fantástico o lo mágico son parte del mundo de los niños en contraposición al de los adultos.

Sobre la película

La niña protagonista de El mensaje, interpretada por Anika Bootz, es retratada con gran delicadeza para dejar entrever su mirada de las cosas. Casi siempre en silencio, salvo cuando tiene que interpretar el idioma de los animales, dice mucho de su universo interno y del contexto de los mayores, más bien errático y especulativo, pero también sufrido y en crisis.

Esa búsqueda se va por la huella del camino que recorren los personajes, un elenco con grandes figuras como Mara Bestelli y Marcelo Subiotto, y que marca la fugacidad de una existencia precaria y alucinante en permanente tránsito; con escalas en la banquina, en paradores ruteros, en pueblos y atardeceres hechos con la luz de la provincia y la fuerza del canto de los teros.

Sobre el director

Iván Fund nació en San Cristóbal (Santa Fe) en 1984 y pasó su infancia y adolescencia en Crespo. Con El mensaje, se alzó con el Oso de Plata del Jurado en el Festival de Berlín de 2025. Además, con trabajos anteriores, ha participado de los principales festivales del mundo como Cannes, Venecia, San Sebastián y Mar del Plata, entre otros, recibiendo diversas distinciones.