La Municipalidad de Colón avanza con múltiples obras en simultáneo en todos los barrios

La Municipalidad de Colón lleva adelante un amplio operativo de obras y trabajos de mantenimiento en distintos sectores de la ciudad, combinando recursos propios con empresas contratadas mediante licitación. Las tareas abarcan infraestructura vial, alumbrado público, mejoramiento urbano y renovación de espacios barriales.

Las intervenciones se desarrollan de manera simultánea en el Camino Costero, Parque Quirós, barrios Medalla Milagrosa y Tiro Sur, así como en accesos y arterias importantes como Lima, Presidente Perón, Sanguinetti, Chacabuco y Lavalle, entre otros puntos.

Operativo de repaso de calles y mejoras viales

En estos días se realizan repasos y nivelaciones con maquinaria pesada en el Camino Costero y en el sector del Parque Quirós y zonas aledañas. En paralelo, una motoniveladora interviene sobre las calles Pereyra, Bolívar, Alberdi y Pellenc, mejorando el estado de la calzada y facilitando la circulación diaria de vecinos y servicios.

Estas acciones se complementan con trabajos en el ingreso a la ciudad por Combatientes de Malvinas, donde se ejecutan tareas vinculadas a la consolidación de la calzada y a la mejora integral del acceso.

Cordón cuneta, veredas y alumbrado

Equipos municipales avanzan con obras de cordón cuneta en calle Lima y en distintos frentes de trabajo distribuidos en barrios como Medalla Milagrosa y Tiro Sur, lo que permitirá ordenar escurrimientos pluviales y jerarquizar las cuadras intervenidas.

Asimismo, se ejecutan reparaciones de veredas en la intersección de Chacabuco y Lavalle, generando condiciones más seguras y accesibles para peatones. En paralelo, se lleva adelante el recambio de luminarias en calle Sanguinetti y la pintura completa de columnas de alumbrado sobre avenida Presidente Perón, como parte del plan de mejoramiento y mantenimiento de la red de iluminación pública.

Compromiso de gestión y presencia en los barrios

Desde la Municipalidad de Colón se destacó que estas intervenciones forman parte de un esquema permanente de obras y trabajos distribuidos en diferentes puntos de la ciudad, articulando cuadrillas municipales y empresas adjudicatarias según la naturaleza de cada servicio.

El propósito es sostener una presencia activa en los barrios, acompañar el crecimiento urbano y garantizar mejores condiciones de infraestructura y espacio público para todos los vecinos.