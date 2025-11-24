Concordia: tras una pelea entre vecinos, la Policía secuestró armas y detuvo a dos personas

Tras denuncias recíprocas entre dos hombres que habrían protagonizado un violento altercado con agresiones mutuas y amenazas, la Policía de Concordia llevó adelante un operativo en el marco de una investigación del Juzgado de Garantías.

Se trató de dos allanamientos en el barrio Cipo durante la jornada de este sábado. Los funcionarios policiales secuestraron distintas armas de fuego como un revolver calibre 22 largo, cuatro cartuchos sin percutar del mismo calibre, una cuchilla, un rifle tipo carabina calibre 22 y 13 municiones del mismo calibre.

Además, el procedimiento terminó con la detención de un hombre y una mujer que no pudieron demostrar los papeles que den cuenta de la tenencia legal de las armas por lo que se lo detuvo por el delito de portación de armas sin respaldo, publicó El Heraldo.