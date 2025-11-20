Quedó habilitado el ingreso al Parque Industrial de Paraná por calle Miguel David

La Municipalidad de Paraná habilitó el ingreso y egreso del Parque Industrial por calle Miguel David, tras la finalización de las obras de ensanche y recuperación de la calzada, que se enmarcan en el reinicio de los trabajos del ingreso sureste de la ciudad por Circunvalación/Ruta 12.

Los trabajos respondieron a una demanda de las empresas radicadas en el complejo para asegurar un paso seguro tanto de camiones y vehículos que transitan por la zona diariamente.

La intendenta Rosario Romero recorrió la obra finalizada de recomposición de la calzada y ensanche y expresó que “cuando se dejó de hacer la obra de Circunvalación, esta arteria comenzó a presentar muchas complicaciones, teniendo en cuenta que es un ingreso muy importante para la ciudad”.

En este sentido, destacó que “la finalizamos con fondos 100% paranaenses y ya comenzamos con la obra sobre la Ruta 12, que esperamos que dentro de un año genere un gran beneficio para todos”.

La recuperación de calle Miguel David, entre Salellas y Bonell, consistió en la adecuación de la base, construcción del conducto pluvial y optimización de la cañería de agua que cruza por debajo de la Circunvalación. También se realizó la ampliación del radio de giro en hormigón en la intersección de Salellas. Además, se instalaron luminarias en el marco del plan 100% Led.

Finalmente, el secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice, indicó que esta intervención permite que “el acceso o salida del Parque Industrial se puede hacer de manera segura, ya que la trama vial presentaba un importante deterioro”.