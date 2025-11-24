TC Pick Up: a pesar del abandono, Werner continúa segundo en las posiciones

El TC Pick Up cerró la 10ª y anteúltima fecha del campeonato que se disputó este domingo en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata. A pesar del abandono por la rotura en el cable captor, Agustín Canapino (Chevrolet S10) mantuvo la punta de la Copa de Oro y supera por seis puntos a su escolta, Mariano Werner (Toyota Hilux).

El Titán de Arrecifes llegaba a esta cita con 10,5 unidades de ventaja. Sin embargo, su deserción en la final hizo que sus inmediatos perseguidores le recortaran la ventaja. Werner, que también tuvo problemas en la carrera y abandonó, quedó a seis unidades de Agustín, en tanto que Juan Pablo Gianini (Ford Ranger), el gran ganador de la 10ª fecha, se ubicó a 8,5 puntos del arrecifeño y prometió defender el “1” con “uñas y dientes”.

Germán Todino (Toyota Hilux), que fue segundo en la final, escaló al cuarto puesto en la tabla a 13 unidades de Canapino, pero es el único del top4 que no ganó este año. Esto quiere decir que para luchar por el título está obligado a ganar en la definición del campeonato, a disputarse el 13 y 14 de diciembre en este mismo escenario.